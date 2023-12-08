區議會選舉2023｜MIRROR、ERROR、P1X3L拍攝影片　呼籲投票

區議會選舉將於12月10日舉行，人氣男團MIRROR呼籲投票的廣告終於曝光！ViuTV近日晚上7時55分的《三分鐘熱度》節目尾段，播出MIRROR、ERROR和P1X3L的區議會選舉影片，其中MIRROR十二子齊集，一字排開呼籲投票。



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MIRROR十二子楊樂文（Lokman）、江熚生（AK）、陳瑞輝（Frankie）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、姜濤，一字排開拍片呼籲選民「12月10日記得投票」。

明日（9日）晚上「共建美好社區大匯演」仍未公布藝人名單，暫時未知會否有MIRROR。

此外，ERROR的郭嘉駿（193）、吳保錡、何啟華（阿Dee）和梁業（肥仔）拍片，提大家「記得去投票」，而193、保錡和肥仔則另有「一人一句」的呼籲，阿Dee則沒有。P1X3L的吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）更在呼籲時舉起大姆指。