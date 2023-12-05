區議會選舉｜周六大匯演主題曲曝光　鄺美雲、炎明熹、肥媽大合唱

區議會選舉在12月10日舉行，政府在前一日（12月9日）舉行「共建美好社區」大匯演，節目主題曲《獅子山下 共建美好社區》今日（5日）曝光！



數十名歌手、演員大合唱，當中包括全國人大代表鄺美雲、「樂壇校長」譚詠麟、肥媽Maria Cordero、Chilam張智霖、今年剛開完首個個人演唱會的炎明熹，以及一眾《愛‧回家》藝人。



蘇永康、鍾鎮濤、麥包、陳豪、劉丹大合唱

政府將於區議會選舉前一日在西九文化區竹翠公園舉行「共建美好社區」大匯演，有接近100名歌手和演員表演，主題曲《獅子山下 共建美好社區》由羅文經名作《獅子山下》改編而成，今日在政制及內地事務局Facebook曝光。

《獅子山下 共建美好社區》由鄺美雲打頭陣，一眾藝人一人一句的方式合唱，當中包括劉威煌、許靜韻、蘇永康、鍾鎮濤、歐瑞強、張衛健、車沅沅、李龍基等歌手，以及「麥包」麥長青、阮兆祥、黎耀祥、陳豪，還有由劉丹率領一眾《愛‧回家》演員。

「共建美好社區」大匯演的門票將於明天（6日）下午1時起，在20間民政諮詢中心派發，共有約4,000張。而當晚亦會在灣仔和沙田民政諮詢中心設立「衛星場地」，每個場地有300張門票。所有入場券均免費派發，每人限取兩張同一場地的門票。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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