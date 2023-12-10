區議會選舉｜《愛回家》「林美香」陪丈夫馬志恆拉票　作最後衝刺

區議會選舉今日（10日）舉行，是「完善選舉制度」後首個區議會選舉。九龍城南選區有四人參選，競逐兩個議席。香港新方向馬志恆今早到家維邨拉票，作最後衝刺，其太太為藝人謝芷倫，在無綫劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「林美香」，今日亦有在場支持。



馬志恆表示，過去多日拉票感受到市民的熱情，有信心可以勝選，今日會繼續努力到不同街站拉票爭取市民支持。他太太則指，以平常心態看待丈夫選情，今日會整日陪拉票，並透露稍後亦會有藝人朋友到場拉票。



九龍城南參選人馬志恆帶同藝人太太謝芷倫拉票。（呂穎姍攝）

九龍城南選區有四人參選，當中兩人為傳统建制黨派。馬志恆在選舉數日前已宣告「告急」，被問到會否因而有所「輸蝕」，他表示，不應有此想法，反認為每個市民都會希望自己選區有改變。他亦指，自己是在九龍城成長，對該區十分熟悉，加上個人專業，認為自己是一個「新的聲音」，令選民可以有更多選擇。

他又指，過去多日拉票感受到市民的熱情，故有信心勝選。被問到今日會有甚麼宣傳策略「拉票」，他表示，今日會去選區內不同街站拉票爭取市民支持，又提到自己在北京的博士同學都因支持自己，而特意來港為他拉票，令到他十分感動。

截至早上十時半，九龍城南區投票率為6.09%，較全港6.24%低，馬志恆則認為氣氛尚算濃烈，「我都無諗太多，只係做好自己嘅工作。」

他太太謝芷倫亦有到場拉票，她表示，以平常心態看待丈夫選情，今日會整日陪同丈夫拉票。她亦透露，有不少藝人朋友聽到自己丈夫參選都表示十分支持，部份人會來到街站拉票，但暫時不方便公布名字，「遲啲就會知道。」

九龍城南其他候選人尚有經民聯李超宇、民建聯吳寶強及獨立候選人謝敏婷。

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