區議會選舉2023｜李家超籲市民盡早投票　倡看候選人政綱定奪

【區議會選舉／區議會選舉2023／區議會選舉候選人／區議會選舉票站】區議會選舉今日（10日）舉行，地區直選投票時間為上午8時半至晚上10時半，而地區委員會界別互選則由早上8時半至下午2時半。特首李家超今早到票站投票，形容過程暢順、有序、快捷，重申今次選舉是「落實愛國者原則的最後一塊拼圖」，再度呼籲市民踴躍投票。



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特首伉儷投票後獲贈心意卡

李家超今早與妻子投票後，工作人員隨即遞上心意卡，兩人並向傳媒展示供拍照。李家超會見傳媒表示，投票過程暢順、有序、快捷，票站都有其他市民投票，並指工作人員專業、有熱誠。

他表示，今次區議會選舉與所有市民有切身關係，選民居住在18區其中一區，會希望每一日上班、上學交通方便、有新的天橋方便自己、每日出入地區看見衞生做好、日常文娛康樂措施加設施等，都可以經過區議員反映給政府。

李家超：完善地區治理最後一塊 區議員都是稱職

他又稱，完善地區治理體系的區議員會符合香港整體利益，不會背叛國家利益，都是愛國者參與地區服務。本次區議會選舉是最後的拼圖，完成愛國者治港，以後區議會、「三會」、關愛隊照顧市民地區利益，而本次設有履職監察機制，確保區議員稱職。

投票準則看候選人政綱和經驗

他希望市民踴躍投票，選出最幫到市民的區議員，多謝3萬公務員在票站工作，呼籲市民早投票完再做其他活動較好，不要投票時間太集中，就會對大家都好。

被問及投票準則，有否看候選人政綱，李家超指市民要選擇心儀區議員，呼籲大家了解清楚，有議員重點放在地區環境衞生、亦有人放在提升地區文娛康樂，他看了5位候選人的政綱，選擇了符合他要求的候選人，並指有視乎背景、經驗、能力。

至於政府雖然指本次投票沒有硬指標，但都花費一定公帑。李家超指，2019年港版顏色革命、黑暴歷歷在目，今次要確保不會再發生，認為政府要解釋區議會已經不是以往的區議會，不是鼓吹港獨危害國安平台，讓大家知道新篇章開始，所以全力講解介紹，今日全部精力放在投票。

社民連未到票站投議已被截停 遭警方拘捕

另外，社民連原定今早8時45分到高主教書院向李家超抗議，結果在原定時間還未出現，原來3名成員陳寶瑩、周嘉發、余煒彬在中環華人行，已被警方截停搜查並被捕，帶往中區警署。

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