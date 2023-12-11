區議會選舉｜若非選民登記冊系統故障　投票率有望達3成目標？

區議會選舉前夕，有建制派透露有關方面仍然希望投票率達30%。經政府多渠道大力宣傳，建制派動員投票，最終改制後首場區選的直選投票率27.54%，尚未達標。多個建制政黨歸究電子選民登記冊系統故障，部分票站一度暫停投票，影響投票意欲，直言如果無故障，投票率可以再提高1%至2%，甚至有望衝上30%目標。不過即使未達標，有資深建制相信中央不注重過程中出現「瑕疵」，只重視結果，希望「收貨」。



黃金時段故障影響投票率 本可谷高多2.46個百分點？

改制後首場區議會選舉，地方直選全日累積投票率27.54%，由於投票日晚上電子選民登記冊系統故障，部分票站一度暫停投票，令到原本每小時公布一次的投票率，由晚上7時半起便停滯，直至選管會加時至午夜12時結束，才一併公布全日投票率。真空沒公布投票率的4.5小時，為區選帶來3.01個百分點的投票率增長，不過這個被形容為選民飯後投票的「黃金時段」，如果沒有出現故障，投票率是否可以再谷高多2.46個百分點，令到區選投票率達到有關方面早前設下的30%指標呢？各建制政黨有不同解讀。

自由黨：影響近1% 經民聯：本應迫近30%投票率

自由黨主席邵家輝認為，票站故障的影響很難量化，但粗略估計影響接近1%，即最多令累積投票率達到28.54%，仍未達30%的期望指標。經民聯副主席梁美芬較自由黨的預測更進取，稱如果無故障，應會迫近30%投票率。工聯會理事長黃國認為，難以精準計算有多大影響，但承認當時是「黃金時段」，幾乎是「催票」的最後機會，即使選管會延遲至凌晨結束選舉，幫助也不大。

作為區議會選舉大贏家、民建聯主席陳克勤認為，部分候選人差距逾500票，最多影響1%至2%，不會「賴故障」、會認真檢討選舉工程，他亦會在立法會跟進故障調查。

灣仔郵政局投票站電腦系統故障（文睿攝）

相信中央不注重「瑕疵」 資深建制料對投票率「收貨」

既然投票率已成定案，究竟中央是否可以「收貨」？全國人大前常委譚耀宗坦言，不知中央會否收貨，惟他認為投票率屬預期之內，未及改制前水平或因選民感到投票與否都無所謂。全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，中央對投票率會有較清醒和務實的理解，認為今次反對派支持者抵制下，仍有27%投票率已可以「收貨」。

不過，北京又會如何看待投票率？有資深建制派人士指出，雖然有出現票站事故等「瑕疵」，但各黨全力搏命，相信中央在全國總體角度看待，會明白地區競爭激烈。不過，他亦指出，政府全方位宣傳，突然「衰呢度」，令很多宣傳功夫白白浪費。

另有建制派人士則認為，中央不會特別關注票站出現故障，而是重視區議會選舉結果，料雖然未到30%投票率，但選民已經「應出盡出」，預料中央都「會收貨嘅」。不過，他認為如果沒有「蝦碌」會更完美，坦言票站故障都令建制派「有啲緊張」。