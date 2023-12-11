區議會選舉｜唯一候選人吳振輝失利　紫荊黨：能參選證非清一色

【區議會選舉2023】紫荊黨在今次區議會選舉的唯一候選人吳振輝，在大埔北的競選失利。紫荊黨今日晚上（11日）發聲明，指儘管吳振輝競選失利，但紫荊黨能夠參加此次區議會選舉，本身是香港政壇一件大事，向世人表明香港政治並非清一色，是存在不同的聲音。



聲明又指：「由於此次區議會選舉的總體投票率不高，且大埔北選情激烈，這一結果符合人們的普遍預期。」聲明強調，這是紫荊黨2020年成立以來首次參加選舉，是其努力改變香港政治和社會生態的有益摸索。



紫荊黨，派吳振輝參加區議會大埔北地方選區直選。（李宇婷攝）

紫荊黨的聲明指，在參選過程中指出香港地區治理中存在的各種問題，值得特區政府重點關注。

該黨主席李山在聲明中稱，要向大埔北的支持者表示感謝，又指選舉結果令人遺憾，但傳播了紫荊黨的理念，提出了香港地區治理的方案，紫荊黨也達成了參選目標。李山指，該黨提出的政策主張，將在香港的轉型與改革中發揮關鍵的作用；所凝聚的力量，有助香港社區民生和經濟的優質發展。

他表明，在下一次選舉中，一定可以贏得為市民服務的機會！

而吳振輝表示會把選舉結果當作對自己的鞭策，激勵自己通過區議會之外的平台繼續為大埔北打拼，又稱無論未來在甚麼位置上，都會不斷關心大埔北的居民，不斷為大埔北的發展做出貢獻。