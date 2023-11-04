區議會選舉｜紫荊黨吳振輝出選　主席李山冀大埔北成改革示範區

首次參與區議會選舉的紫荊黨，派吳振輝參加大埔北地方選區直選，政綱包括利用新釋放士地，依託大埔創新園，與政府 「引進重點企業辦公室」協商，吸引海內外創科龍頭直接落戶大埔北等。



主席李山表示紫荊黨是改革派，希望大埔北成為改革的示範區。



吳振輝稱是住在北區30歲土生土長的基層，有多年社區服務經驗，被問到不出選北區而是出選大埔北區，他說沒有關係，經黨內選拔後派他出選大埔北區。

爭取提名方面，他指有找民建聯幫忙，包括梅少峰、葉俊傑和黃偉憧，是他多年的朋友，他們初時以個人名義提名吳振輝，後來他的三會提名票已足夠，三人亦各自有黨的安排，不多透露，並指感謝每個支持他的人。

梅少峰、葉俊傑和黃偉憧同樣參選大埔區直選。

吳振輝的政綱分四大部份包括改革、關懷、監督和希望，被問到會否太大想頭，之後會否選立法會，他說選立法會可能有機會，但現時先着眼區選。

學習內地 把大埔打造成改革示範區

紫荊黨主席李山表示香港長期累積下來的問題，要改很不容易，認為可以學習內地。他說內地剛開始要搞市場經濟很不容易，先找深圳做示範區，一個試驗區做成功，整個內地都接着改變，希望大埔北成為香港的改革示範區。

他指金融和科技要相當的聯繫，大埔有科技的基礎，其中包括土地，而港島成本太高。此外他說科技的發展靠基金和投資推動，政府最近有相關的推動計劃，雖然錢不多，但認為是一個示範，希望把該基金投資集中在大埔北，如國內基金小鎮。他又提到紫荊黨和大埔的淵源，他指第一批捐款由大埔的市民和村民捐出，自己公司也在科學園，對大埔有感情。

稱沒有和其他黨派協調 無得到中聯辦指示

李山指紫荊黨是第一個提出「一國兩制 百年不變」的政黨，亦是第一個呼籲香港進行全方位改革的政黨，更是第一個疫情後受邀訪美的愛國愛港政黨。

今次是紫荊黨首次出選區議會，李山指希望落實黨的理念，要向香港市民和政府證明黨理念是正確的，受市民歡迎，有利於香港繁榮穩定的，有利於由治及興。他續稱沒有和其他黨派協調參選，黨自發成立，沒有得到任何人包括中聯辦和美領館等的指示。

至於是否不滿傳統建制派的作風，他指他們都是愛國愛港的政黨，紫荊黨有自己的特點，是新黨沒有包袱，不代表某一個特別階層的利益，而且黨成立時已說明要拾遺補缺，會支持其他受社會認可的政黨。

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