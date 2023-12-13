中大校董會解僱吳樹培　劉國勳鄧家彪支持　會上無談及段崇智

中大校董會今日（13日）開會，通過解僱副校長吳樹培。三名身兼中大校董的立法會議員表示尊重校董會決定，稱終止吳樹培的僱傭關係，是為了保持中大的良好運作。劉國勳及鄧家彪表示支持解僱吳樹培，張宇人表示不方便回答。



被問及會否彈劾校長段崇智，劉國勳指會議上沒有討論，但段崇智、吳樹培今日都有出席會議。



劉國勳形容吳樹培隻手遮天、越權

劉國勳形容吳樹培隻手遮天、越權，今次校董會跟足程序做事，討論後認為吳樹培未能良好支援校董會工作，令校董會對他失去信心，為保持中大良好運作，故終止僱傭關係。

被問及會否彈劾校長段崇智，劉表示會議上沒有討論段崇智，對此不作揣測。不過，及後校董會繼續校徽事件，之後發生的事未能預料，但都希望提升管治為目標，會跟程序及理據做事。

議員指吳樹培危害中大發展

對於解僱副校長是否比較罕有，張宇人指可能少有，就算是從來未試過，都需要向前行，又稱「好高興（解僱副校長）唔係時時有」，否則等於八大院校都一直有問題。

鄧家彪則表示，就算在公營機構，都相信無人能接受如此的秘書長。他表示吳樹培一直對着幹，好清楚是違反規則，傷害機構自身發展。

狄志遠認為中大校董會改組後即發生敏感事件，應對外詳細解說，以免讓人有新校董會「玩晒」的觀感。（李宇婷攝）

狄志遠呼籲對外解釋 免不有良觀感

早前在中大校董會改組草案投棄權票的新思維立法會議員狄志遠說，對於修例後新的校董會第一次會議已發生高度敏感的事性感到不幸，事件讓人感覺修例後校董會可干預大學的自主，亦讓更多人有這方面的揣測，呼籲校董會詳細解釋辭退吳樹培的理由和程序，免得讓人有新校董會「玩哂」的觀感。