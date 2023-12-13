中大副校長吳樹培遭即時解僱　主席查逸超：校董會對他失去信心

中大校董會改組爭議尚有餘波，中大副校長（行政）、校董會秘書吳樹培因參與聯署反對，曾被批評不中立，一度被中止參與改組。中大校董會今日（13日）早上召開會議，中大校董會主席查逸超下午見傳媒時宣布，決定以現金代通知期方式終止吳樹培的合約，立即生效。查逸超稱，吳樹培近月因應校董會的行為舉措，校董會對他符合良好管治失去信心，為維持校董會運作，按條款以現金代通知期，中止僱傭合約。



被問到解僱吳樹培決定在校董會會議上的票數分布，查逸超以機密為由，未有透露，形容這是為簡單、大多數的決定。至於解僱理由，查指，因吳的行為難以配合大學目前需要及未來的需要的工作，以大學良好管治原則為基線，並指決定終止合約有其原因，但不方便透露。

中大副校長（行政）吳樹培。（資料圖片）

立法會上月三讀通過《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》，草案審議階後時曾起逾千校友網上聯署，反對議員校董提出的方案，其中大中大副校長（行政）、校董會秘書吳樹培曾參與聯署，有議員及部份校董批評他做法有違中立。校董會亦曾就此開會討論，並暫停吳樹培秘書職務，參與校內改組工作，同時需要他在5日內向校董會提交報告。中大校董會今日早上召開會議，據了解，吳樹培已遭解僱，校董會將於下午兩時半見記者交代。