首11個月8.1萬人經各項人才計劃來港　8600宗申請被拒

今年首11個月，累計有超過8.1萬人經各項人才入境計劃來港，遠超3.5萬人的目標。而同期政府收到超過20萬宗申請，當中有12萬宗已獲批，約8,600宗被拒，另外有約6.8萬名受養人抵港。



首11個月有8.1萬人經各項輸入人才計劃抵港。（資料圖片/鄧康翹攝）

46806宗高才通申請獲批 94.5%來自內地

勞工及福利局局長孫玉菡回應立法會議員簡慧敏的書面質詢，表示「高端人才通行證計劃」（高才通）自2022年12月28日實施以來，接到超過6萬宗申請，而在接近5萬宗獲批申請中，有超過四成的B類及C類申請者，畢業於海外頂尖大學。今年首11個月，共有58,550宗高才通申請，46,806宗獲批，2,837宗被拒。

以地區劃分，高才通46,806名獲批者之中，44,215人來自內地，佔總數94.5%，20,648人為指定內地大學課程畢業，佔總數57%。

優秀人才計劃12521宗獲批 98.5%來自內地

至於優秀人才入境計劃，今年首11個月有71,946宗申請，12,521宗獲批，5,120宗申請被拒。以地區劃分，123,36宗申請來自內地，比例為98.5%，有2,669名申請者有博士或雙碩士學位，2,556人有不少於10年相當於學位程度或專家水平的工作經驗，當中最少5年擔任高級職位。

非本地畢業生留港或回港就業，首11個月有25,790宗申請，24,654宗獲批，15宗被拒。獲批申請之中有23,273宗為來自內地，比例為94.4%。

高才通46,806名獲批者之中，44,215人來自內地。（資料圖片）

920宗求助已轉介 大部份涉求職和住宿

來港人才的支援方面，人才服務窗口線上平台7月起提供服務，至今轉介超過920宗個案，大部份涉及求職及尋找住宿，截至10月底已處理超過5,800宗查詢。

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂回覆立法會議員尚海龍的書面質詢時說，香港人才服務辦公室在10月底運作，支線人才在香港的生活。至於中港兩地跨境資金安排，港府會按高才通來港人士的實際需要，例如成立公司、投資，而與內地相關部委探討。