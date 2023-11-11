高才通｜內地申請人佔最多　約七成做金融創科　孫玉菡：成績鼓舞

自各項「搶人才」措施推出後，本年首10個月已有7萬人來港，較原訂目標多一倍。勞工及福利局局長孫玉菡今日（11日）在電台節目指，搶人才的成績令人鼓舞，當中，「高端人才通行證計劃」申請人以內地人士佔好大數目，當中有兩成是身處海外；計劃中畢業於全球百強大學申請者，有4成是海外畢業的內地生。整體申請人的工作背景方面，有約7成人從事金融、創科、商貿領域。



他續指，同時希望吸引海外讀書的港人回流，認為香港人才庫豐富，未來要多向他們講解香港發展機遇，並多了解他們的需要。



勞工及福利局局長孫玉菡。（廖雁雄攝／資料圖片）

重申不考慮設人才公寓

孫玉菡指，有一部分非本地畢業生藉計劃可在香港逗留兩年，稱局方設立的人才辦公室能幫助配對工作，最近舉辦的保險業招聘會，都反應良好，希望繼續配對其他行業，讓高才盡快投入職場。年輕的高才在港「落地生根」需要配套，孫指，「後生仔對住屋要求唔太多」，可以與朋友合租，最關鍵是提供機遇，反而是帶同家人來港的申請人挑戰較為大，不過，考慮本地人面對很大的住屋壓力，所以不適宜向外來人才提供住房優惠。

仍要加大力度宣傳職安健

對於最近出現多宗致命工業意外，孫玉菡指，已經加大違反《職安健條例》的罰則，但仍要加大宣傳教育，以及巡視的工作。他指安全守則不能妥協，呼籲不要怕麻煩，指如發現安全問題，都要主動出聲，政府有投訴渠道，呼籲每人向前走多一小步。

另外，他指局方會緊密留意，並與律政司合作，檢控違規事件，向法庭指出嚴重性；如勞工處覺得地盤不安全都會勒令停工，而發展局亦可以停止其投標資格，認為政府發出重視職業健康安全的信息。