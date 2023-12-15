英美批評國安處通緝5人　特區政府強烈反對：不負責任的無理抨擊

警務處國安處昨日（14日）通緝鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌及蔡明達，各懸紅100萬元，指他們涉嫌違反《香港國安法》。美國有議發表聲明抨擊通緝令，特區政府今日（15日）表示強烈反對，稱這些是不負責任的無理抨擊。



警方12月14日新通緝5名人士。（梁偉權攝）

美國議員、國務院批評通緝令

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」主席加拉查（Mike Gallagher）和伊利諾伊州民主黨籍資深眾議員克里希納穆爾提（Raja Krishnamoorthi）發表聲明，提及通緝名單當中有美國公民，亦有在美國支持民主運動的人士，指這是透過恐嚇和騷擾等手段，迫害在美國從事和平政治活動的美國公民和公民，要求國會採取緊急行動，阻止中共跨國打壓，並制裁負責通緝令的中港官員。

而美國國務院亦強烈譴責上述通緝令，指通緝令無視民主和人權的國際準則，並譴責意圖在境外進行國安法執法。

卡梅倫指示官員向香港、北京提出緊急關注

新上任的英國外相卡梅倫（David Cameron）亦發表聲，指香港警方針對行言論自由的人士，是威脅民主和基本人權，已指示駐香港、北京和倫敦的官員向香港及北京提出緊急關注，並強調不容許外國勢力試圖恐嚇、騷擾或迫害在英國的人士和社群。

特區政府批評雙重標準 強調追究到底

特區政府今日強烈反對和譴責外國和組織對國安處通緝行動作出不負責任的無理抨擊。特區政府發言人指很多國家，包括英國和美國自身的國家安全法律也具備域外效力，強調《香港國安法》符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法，認為相關批評是雙重標準。

發言人指被通緝的人在外地涉嫌繼續從事危害國家安全的行為，強調特區政府絕不姑息，一定會追究到底，採取一切可行方法緝捕潛逃海外危害國家安全的人士。發言人又表示，逃犯除非自首，否則會被終身追捕。