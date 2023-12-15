英美關注國安處通緝5名海外港人　卡梅倫促停止迫害

警方國安處再通緝5名身處海外，涉嫌違反港區國安法的人，英美均表示關注，批評港府有關做法。



英國外相卡梅倫（David Cameron）12月14日發聲明，批評香港警方再次針對行使言論自由的人士，又指做法是對民主和基本人權的威脅，強調不會容許任何外國勢力恐嚇、騷擾或傷害在英國的人士或社區，呼籲北京廢除「港區國安法」，並停止迫害。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）譴責有關做法，形容令人震驚，公然無視民主和人權的國際準則。米勒強調香港在美國境內沒有管轄權，民主和自由的倡導者將繼續享有憲法保障的自由和權利。

中使館批評干涉內政

中國駐英國大使館則批評英國詆毀香港特區法治、庇護通緝犯和干涉香港事務，已向英方提出嚴正交涉。發言人強調，香港已回歸中國，英國政府沒有資格、沒有權利對香港警方執法行動說三道四或干預阻撓，強烈敦促英方停止干涉中國內政，並應配合香港警方，將有關反中亂港分子緝拿歸案。

警方國安處14日再通緝5名身處海外，涉嫌違反港區國安法的人，分別是鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌和蔡明達。國安處指控5人涉嫌煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權和勾結外國或境外勢力危害國家安全。