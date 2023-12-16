梁君彥指議員經班長「温提」　明白顧及公眾形象　提高出席投票率

今屆立法會議員被傳媒揭發，有超過一半政府法案表決時，議員在席表決人數未過半，被外界批評表現欠佳。立法會主席梁君彥出席電台節目時表示，自建制派「班長」廖長江「温馨提示」後，議員明白要顧及公眾形象，整體出席率和投票率都有所提高。



至於有報道指，多名議員沒有在今年財委會會議發言，梁君彥表示，以往財委會是反對派「拉布」工具，如果相關小組委員會已詳細審議並通過項目，便不用再審議，可直接在財委會表決，強調「不是愈問得多，就愈可監察政府」。



梁君彥：其實辯論大多時沉悶 非如電視劇般精彩

梁君彥出席電台節目時指，「其實辯論很多時候都沉悶，亦都不是每個都如電台、電視劇那樣高興和精彩，所以很多時候不單是我們，其他我們崇尚的很民主的國家都是這樣。經我們『班長』溫馨提示，大家便做好，原來有個公眾形象影響要照顧，所以很簡單就要投票時就下來。」

他又指，在部份不具爭議的議題上，議員可能會覺得不需要親身在會議廳與會，但事實上他們仍身處立法會大樓內處理其他事務，包括接見市民、準備稍後的工作，或者有政府官員找他們進行政策遊說等。

今年財委會會議中有多名議員被批評「零發言」，梁君彥表示，以往財委會是反對派的「拉布」工具，會用盡財委會所有時間，用意是不想批出撥款。他續指，財委會轄下有工務小組及人事編制小組委員會，本屆立法會修訂議事規則，如果在相關小組委員會已詳細審議並通過的項目，不用再審議，可直接在財委會表決，強調「不是愈問得多，就愈可監察政府」，而是要有效審批，並不是阻撓政府運作。

出席人數未達法定要求 梁君彥：不影響法案實際效力

另外亦有報道指，有超過一半政府法案在表決時，出席議員人數未達到全體議員半數的法定要求，梁君彥說不會對法案的實際效力造成影響，議員的工作負擔很重，需要與業界或市民進行會面，同時政府也會善用機會攸游說。他認為最重要的是在法案委員會階段逐字審議，一旦爭議得到解決，到大會階段就不需要再辯論法案的優劣。

至於外界質疑立法會議員每年有約80日有薪暑假是否太長，梁君彥指休會只是大會沒有開，仍有超過40個委員會要開，要落區和出席考察團收集不同地方的經驗等，而大樓亦可趁暑假時間維修和加建。