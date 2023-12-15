「班長」提醒後議員出席率提升　梁君彥評立法會工作：積極有為

今屆立法會議員一度被指經常缺席，立法會主席梁君彥表示，建制派班長廖長江提醒後議員出席率提升，不會讓人有偷懶的印象，又強調立法會公開透明，公眾可查閱會議紀錄和影片。



梁君彥以「積極有為」總結今年立法會工作，截止昨日（14日）共舉行34次會議，比去年度的17項多逾八成，當中包括修訂區旗及區徽條例、三隧分流的方案等，合共討論時間有313小時，年內提交32項政府法案和3個議員法案。

他指今個會期舉行七次前廳交流會，議題既廣泛討論亦有深度，議題涉及香港如何更主動參與國家「一帶一路」的倡議等。另外梁君彥又提及特首互動交流會形式新穎，過去特首答問會是一問一答，現在特首會反問議員意見，達到更好的交流。

人工智能逐字記錄 明年拓展至各個委員會

自今年9月，立法會大會及財委會透過人工智能科技逐字記錄與會者的發言，梁君彥提到秘書處計劃明年初把逐字紀錄服務擴展至其他委員會，讓公眾完整地精準理解會議。在系統的輔助下，擬備會議紀錄時間將大幅縮減超過一半，兩小時的會議，簡要的會議紀錄連同逐字紀錄本，可在8個工作天後讓與會者確認。

大量議員會上發言 梁：沒有辦法阻止

被問到關於不記名表決的情況，梁君彥指一般議會很多時是不記名表決，亦是常態，強調會議是公開，又指建制派班長廖長江提醒後議員出席率提升，不會讓人有偷懶的印象，而會議紀要更有議員發言影片的時間標記，供公眾查閱，強調立法會公平公開。

至於新上任議員的表現，梁君彥指新議員上任兩年，民生事項都已經熟手。至於現在大量議員在會上發表意見，他說以前又說清一色，現在五光十色，每人都代表不同界別意見，沒有辦法阻止他們發表。梁君彥說討論議題時議員有很多意見，也是要向外表示自己在工作。

黃元山入政府 梁君彥稱有影響：佢咁能幹！

原本是選委界立法會議員的黃元山，去年12月27日辭去議員席位，轉而加入政府擔任特首政策組組長，他的議席空缺至今已近一年，然而政府尚未公布補選安排。被問到對立法會工作的影響，梁君彥說：「黃元山咁能幹，入咗政府，少咗佢對我哋梗有影響啦」，不過他說不是大影響，仍有89個議員在議會工作，至於補選時間則由政府決定，着記者向政府查詢。