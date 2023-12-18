首批中高級港公務員到深圳政府部門工作3個月　楊何蓓茵三點寄望

公務員事務局局長楊何蓓茵聯同常任秘書長梁卓文今日（18日）到深圳，出席香港特區政府與大灣區內地城市公務員交流協作項目啟動儀式，見證首批十名來自八個部門的本港中高級公務員正式在深圳展開約三個月的深度交流，到不同的駐地政府參與工作。



楊何蓓茵向他們提出三點寄望，一是積極參與交流工作，將交流所得聯繫香港情況，日後應用在工作上；二是把握交流機會並與深圳人員建立聯繫；三是發揮好作為香港親善大使的角色。



楊何蓓茵指，深圳市是首個參與交流計劃的大灣區內地城市，首批參與交流的10名中高級公務員，來自8個部門和職系，包括政務職系、行政主任職系、環境保護署、路政署、創新科技署、政府資訊科技總監辦公室、規劃署和運輸署。交流人員分別獲派駐到福田和前海的不同政府單位，就地區治理、科技發展、城市規劃、交通運輸和環境保護等領域作深入交流。

她又衷心感謝國務院港澳辦、廣東省港澳辦和深圳市港澳辦對交流協作項目的支持。特區政府一直非常重視香港公務員到內地的培訓交流，藉此讓公務員深入認識國家的政策方針、發展形勢，以至歷史文化，鞏固公務員的國家觀念和愛國精神，並與內地城市的公務員交流經驗心得，互相借鑒，以期日後把寶貴的閱歷和經驗應用在香港的工作上，確保「一國兩制」行穩致遠。

在政府工作11年的西貢民政事務助理專員周達榮，將參與福田區的地區治理工作。他認為，交流時間以月為單位，會有更全面的收穫，預計日後有機會代表福田有關單位，就新田科技城、北部都會區等發展與特區政府進行溝通。

運輸署高級工程師（策略研究）戴立科將會於深圳市交通運輸局福田管理局（交通運輸）工作。他回想約20年前CEPA初推行時，曾以見習工程師身份到內地交流，了解內地的土木工程、建築規劃等情況。他期待，今次可以親身體會深圳工作單位於管理一個城市的過程，從中獲益。

深圳市委常委、深圳市委組織部部長程步一，廣東省港澳辦主任李煥春，深圳市港澳辦主任姜力琨亦有參與啟動儀式。