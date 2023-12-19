新資本投資者入境計劃包括非住宅物業　林健鋒：政府聽意見懂變通

政府今日（19日）公布「新資本投資者入境計劃」，允許兩年內投資股票、債券、合資格集體投資計劃、非住宅物業等，絕對實益擁有不少於3,000萬元淨資產的人士，申請來港發展，計劃明年年中推出。



經民聯立法會議員林健鋒認為，新計劃有助投資者更靈活地處理投資部署，有助本港搶人才及搶資金，對招商引資有積極作用。民建聯立法會議員黃俊碩則認為，計劃能夠從吸引資金來港、推動創新科技發展以及避免濫用方面取得平衡。



林健鋒認為，「新資本投資者入境計劃」可吸引大批優秀投資者來港發展及定居。（資料圖片/林靄怡攝）

林健鋒料未來數年帶來千億新資金

「新資本投資者入境計劃」包括投資非住宅物業，林健鋒認為，可為本港投資市場包括非住宅物業市場注入活力，促進交投及市場健康發展。

林健鋒指，香港在教育、醫療等多方面具備優勢，預計新計劃可吸引大批優秀投資者來港發展及定居，並為香港未來數年帶來過千億元的新資金，同時推動香港創科發展及成為家族辦公室樞紐。而人才落地生根亦有助增添香港年輕人口和活力。

《施政報告》公布的投資移民計劃，並不包括房地產。今次將非住宅物業投資計算在內，林健鋒說反映政府願意聆聽市場意見，懂得變通。

黃俊碩建議，政府下一步可放寬規定，讓透過私人公司名義進行投資的人士可以申請「新資本投資者入境計劃」。（資料圖片/鄭子峰攝）

黃俊碩指計劃與搶企業政策相輔相成

黃俊碩則認為，「新資本投資者入境計劃」是順應環球「搶資金、搶企業、搶人才」形勢的重要一步。他歡迎政府吸納會計業界的建議，容許申請人投資於有限合夥基金，相信能進一步推動資產管理行業發展。

至於容許投資非住宅物業，黃俊碩預期可以讓申請人分散投資，避免大幅度影響住宅物業需求。另外計劃亦要求申請人投資最少300萬元於創新科技及其他重點行業發展，相信亦可為香港帶來更多優質就業機會，與現時政府的「搶企業、搶人才」政策相輔相成。

不過新計劃未提及容許申請人以控權擁有私人公司實體名義持有的投資，黃俊碩認為政府可考慮在下階段進一步放寬，因為不少高資產淨值人士都會因為風險管理、資產保護等原因而透過私人公司名義進行投資，相信放寬後可進一步吸引高資產淨值人士申請。