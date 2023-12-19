政府公布投資3000萬移民計劃　「鎖死」7年　至少300萬放創科業

施政報告提出重推俗稱「投資移民」的資本投資者入境計劃，在港投資股票、基金、債券、非住宅房地產等資產3,000萬或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港。財經事務及庫務局局長許正宇今日（19日）公布計劃詳情，計劃料2024年中推出、並接受申請。投放在非住宅房地產的金額上限為1,000萬元。



按規定3,000萬投資需分別兩部份，當中至少300萬元要放入支持創新及科技行業和其他重點行業發展的「資本投資者入境計劃投資組合」。



政府提出重推「資本投資者入境計劃」。（資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇在記者會上表示，香港一直吸引世界各地的人來港發展，去年15萬名超高資產淨值人士在亞洲，香港佔1.5萬人，區內排名第一，相信新計劃有助增強資產管理、及發展優勢。

財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）陳詠雯介紹計劃指，申請人須為18歲以上的外國國民、中國籍而已取得外國永久性居民身份的人士、澳門特別行政區居民以及台灣華籍居民。

申請人須在提出申請前兩年內所有時間，絕對實益擁有不少於3,000萬港元的淨資產，沒有不良記錄並符合一般入境和保安所需的規定。申請人亦可攜受養人來港，包括配偶、同性/異性伴侶及18歲以下未婚受養子女來港。

在新計劃下，獲許投資資產包括金融資產（如股票、債務證券）、非住宅房地產（商用或工業用非住宅房地產，以1,000萬元為上限）、以及用以支持創科發展的新投資組合，前兩者約2,700萬元、後者約300萬元，合共3,000萬港元。

申請獲批後，申請人獲准留在港不少於兩年，每次延長逗留期限不多於三年，而申請人及其受養人在港連續居港不少於7年，可申請成為香港永久性居民。不合資格者可申請無條件限制逗留，入境事務處助理處長（簽證及政策） 程和木及後表示，這是一直存在的做法。

陳詠雯都提到，新一份施政報告為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，即人才在購入物業時先暫免徵收相關稅項，若其後未能成為香港永久性居民，才繳付相關稅項，相關安排會適用於經計劃來港的投資人士。當局料於2024年中推出計劃、並接受申請。

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許正宇表示，目前計劃沒有硬指標，又指以往計劃平均每年會有4,000人申請，如以3,000萬元作計算，能為香港帶來1,200億元的新資金。被問到投資3,000萬元遠較舊計劃的1,000萬元高，他回應指兩個計劃不可比較，因不同時期需要制定不同計劃，相反，與其他城市類似的計劃作比較時，現計劃在投資額與類別上有競爭性及吸引力。

就新增的投資組合，他表明創新投資與政策相符，相信加入這個組合對整體經濟有幫助。被問到為何加入非住宅房地產，許正宇回應指，在此前提及計劃時，也聽到市場不同聲音，很多聲音提到希望將房地產列入投資，但由於住宅牽涉民生，不太合適，但非住宅如寫字樓、工商廈，對外來投資者或有吸引力，他稱是因而作出相關調整。至於為何以1,000萬元「封頂」，他解釋想在各方面給予申請人作選擇，但同時希望對本地有利，是平衡各方面後訂出的數目。

至於「先免後徵」的安排，他稱計劃最終都是希望這些投資人士能成為香港一部份，所以也想他們與其他港人一樣，能以同樣條件買物業，所以才會會作出「先免後徵」的安排，與為其他人才所作的安排亦一致。

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