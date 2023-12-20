澳門回歸24周年｜賀一誠：未到時候考慮是否下屆選舉爭連任

澳門特區今日（20日）成立24周年，剛完成北京述職的澳門行政長官賀一誠稱，均衡各方分享復蘇成果為明年目標，並指澳門失業率正不斷下降，但要解決結構性失業問題非易事，政府會繼續加大支持力度。



賀一誠又指，是否參選下屆行政長官選舉仍未列入安排之中，被問到未來如何在中央安排下確保選舉工作順利及有合適人選，賀一誠回應稱不需要太擔心，中央自有安排，而今屆政府尚有一年，會做好相關工作。



在北京述職後返回澳門出席特區成立24周年酒會的賀一誠，在被問到得到中央領導肯定後，會否參選明年的行政長官選舉。他回應說，是否參選仍未列入安排，到時有考慮再向外公布。

被問如何確保有適合人選順利交接 賀一誠：中央自有安排

當被追問中央會如何安排，確保有適合人選讓明年的特首選舉順利進行和政府順利交接時，賀一誠表示不用擔心，中央自有安排，而本屆政府還有一年多時間，可以做好工作。

至於他在北京述職情況，賀一誠重申，總的來說，中央領導是肯定澳門特區政府過去一年的工作。明年只要按新時代新征程，做好明年的施政計劃就好。

「隆重熱烈但要簡樸」為明年澳門回歸25周年慶祝活動目標

他預計，澳門今年博彩收入可望有1800億澳門元，較預期多約兩成，明年2100多億元的平衡預算也是可期的。澳門政府會在有限的財政資源上，籌辦明年的特區回歸25周年系列慶祝活動，目標是「隆重熱烈，但要簡樸」，會在2019年慶祝20周年的基數上做預算。至於會否有國家領導人出席，他指這不是他能說的，但希望領導人會到來。

賀一誠回應記者問題時承認，在今年1月初，從防疫措施中重新開放以來，復蘇的情況仍未均衡，只恢復了疫情前約七成的經濟，而且主要在旅客多去的地方。所以在未來一年，會盡量解決其餘約三成的需求，均衡復蘇空間。