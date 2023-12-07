澳門反對穆迪降信貸評級展望至負面　強調公共財政與金融穩健

評級機構穆迪將澳門特區的評級展望，由「穩定」調整至「負面」，與香港一樣，澳門政府回稱稱不認同。



澳門金融管理局表示，政府在經濟調整期仍堅守審慎的財政管理，充裕的財政和外匯儲備，讓澳門應對及抵禦外圍風險的能力較強。特區政府並無任何債務負擔，公共財政、對外收支狀況及金融狀況十分穩健，銀行資產質素及資本水平保持良好。



澳門金融管理局稱，隨著澳門與鄰近地區和世界各地，全面恢復人員往來，加上旅遊業接待能力逐漸恢復常態，外部需求回升帶動澳門經濟穩步復蘇，2023年首三季澳門本地生產總值，按年實質增長77.7%。政府延續一系列旅遊推廣和宣導活動，並於11月初發佈了《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024-2028年）》正式文本，優化產業結構。

當局強調，澳門與中國內地經濟緊密聯繫，為澳門的長遠發展提供強大的支撐。當前全球經濟面對多重不確定性的複雜挑戰，內地經濟在2023年首三季的實質增長仍達5.2%，將為澳門外部需求帶來正面影響。

穆迪最新公布，維持澳門特別行政區「Aa3」的長期發行人信貸評級，屬於第四高級別，表示違約的信用風險非常低；但將澳門特區的評級展望由「穩定」調整至「負面」。