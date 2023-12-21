以成Web3.0樞紐為目標　陳茂波：不能忽略安全須切適規管防風險

財政司司長陳茂波指港府一直對第三代互聯網技術的應用充滿期待，因潛在市場的規模沒有了地域邊界，是名符其實的「國際賽」。但他強調，不能單純因機遇龐大而忽略安全發展的重要性，若運作過程中的風險缺口很大，便談不上可持續發展，故港府在這個創新過程中，選擇進行適切監管。



陳茂波又稱，如所有大潮流的發展，歷程肯定有各種挑戰。如何在建構有效的監管框架同時，避免不同風險，不管是海外大型交易平台倒閉外溢的影響；又或是本地騙案的牽連，都必須嚴肅處理和正視，必須更積極主動辨識和排除風險。此外，全方位加強投資者教育也是必須。



陳茂波今早（12月21日）在香港Web 3.0安全科技峰會暨Web 3.0年度頒獎典禮致辭（政府新聞處圖片）

陳茂波今早出席香港Web 3.0安全科技峰會暨Web 3.0年度頒獎典禮致辭時，政府一直對第三代互聯網技術的應用充滿期待，基礎是看到區塊鏈作爲底層技術，帶來了高效率、低門檻的商業模式。而且，在不同的公鏈上開發的新技術、新應用和新業態，正全速以新視角和新進路去解決「老問題」和「新難點」。只要能提供高效、快捷、便宜而穩妥的商業或交易模式，不斷且廣泛地解決痛點、創造價值，市場的實在需求將成為大家成功的助力，而潛在市場的規模是沒有了地域邊界的，是名符其實的「國際賽」。

因此，他指絕不能單純因機遇龐大而忽略安全發展的重要性。再迅速的交易和再好的技術，如果運作過程中的風險缺口很大，根本談不上可持續的發展，更別說大規模的前進，故當局在這個創新過程中，選擇進行適切的監管，就是因為非常看重安全的重要性：科技安全、資產安全、交易安全、運作安全、託管安全。

他續指，在技術不斷創新演變的過程中，單純用舊技術手段去監管新發展，是管用的。所以，當巨去年發布政策宣言的時候，只是訂立基本邏輯和原則：適當、適切、具前瞻性的有效監管是必須的，透過明確邊界、建立護欄讓風險被有效管控，這樣才能創造有利的環境在偶然性中孕育創新。不管是技術創新、應用創新又或者是產品創新，這是不二法則。

他強調，政府的目標很清晰：是引領和驅動創新探索與發展，匯聚更多的頂尖企業和人才，讓香港發展成為Web3.0樞紐。