Web 3.0顛覆存儲格局　Newbie Labs吳紫羽：冀讓華人加密藝術發聲

第三代互聯網（Web 3.0）引起全球關注，在Web 3.0世界中，所有權及掌控權均是去中心化。近年來，香港政府更是大力推動Web 3.0的發展，冀成為虛擬資產全球領導者。在此背景下，Newbie Labs（奇點實驗科技）應運而生，作為Web3.0領域的科技公司，其致力於架起藝術、科技和Web3.0領域創新的橋梁；通過創新的鏈上存儲解決方案，結合藝術創意，冀徹底改變數字資產的現有存儲、使用與流通的格局。



近日，Newbie Labs共同創辦人、京港聯菁英匯執行主席吳紫羽接受《香港01》專訪，就公司至行業的發展娓娓而談。在她看來，華人原本在加密藝術領域甚有話語權，惟受政策調整影響逐步淡出，而團隊正是希望在藝術品類上發出屬於華人創作者的聲音。



推動Web 3.0和相關虛擬資產政策，成為當今金融發展的主要趨勢，在官方大力推動及宣傳攻勢下，坊間對這一新概念亦不會陌生。在Newbie Labs看來，Web 3.0的各項技術已日臻完善，正處於大規模普及的前夜，而實現Web 3.0技術的大眾化，使傳統數字用戶和下一代互聯網無縫相連，正是Newbie Labs的長期願景。為此，公司推出真實、永久、低成本的數字資產鏈上存儲解決方案；定制化內容生成AI創作工具，使得人人可以成為創作者；數字資產收藏、使用和流通的創新方法，連接更廣泛的群體；一站式、無門檻體驗Web 3.0的新技術與新服務。

據吳紫羽介紹，具體而言，Newbie Labs提供了一個鏈上雲端存儲的解決方案，加上藝術創意之後，可以改變數字資產的現有的存儲，使用和流通的格局。當中包括三大點，第一是技術亮點。每年因硬件故障、軟件錯誤或人為誤操作導致的數據損失，造成超過百億元的經濟損失。同時，傳統雲服務的費用水漲船高，長期來看，對大數據量的公司或個人來說將產生高昂成本。

而比較起現時坊間比較常用的iCloud或百度雲網盤等，Newbie Labs的技術可以實現真實永久和低成本的數字資產鏈上存儲的結果，並讓Web 2.0用戶無感體驗，實現「一鍵登錄，一鍵存儲，一鍵流通」。這意味著存儲的邏輯被重新定義，一是沒有大小限制的真實鏈上存儲；二是一次付費，永久保存，避免泄露，不可篡改；三是隨時訪問、讀取和使用數據，最大化數據的價值；四是大文件存儲不會被壓縮數據。

讓Web 2.0用戶無感體驗，「一鍵登錄，一鍵存儲，一鍵流通」的界面。（受訪者提供）

第二是定制化AI生成工具，讓每個人都可以在鏈上進行創作。在此之下，人人皆是創作者，用戶可以上傳各種內容的數據，包括文字、圖片、影像等，並使用生成工具創建屬於個人獨有的創意畫像。最後就是數字資產通過平台，能夠抵達和結束到更廣泛的群體和用戶。吳紫羽表示，他們希望能夠培育一個數字創作和數字經濟的新社區，讓藝術家們在平台上獲取更多的附加價值。

資產數字化的巨大前景，於文化藝術而言，就是將實體藝術品數字化，便於在線展示、銷售或交易。為此，Newbie Labs已提供鏈上雲端存儲的解決方案並分享一些合作的客戶們，目前，公司和中央美術學院達成合作，幫他們做畢業展的雲端存儲及2023台北設計周，「不僅可以永久保存，展覽的現場還可以將藝術家們的作品進行二次流通，還可以依托我們在數年後重現當年展覽現場」。此外，公司正在與一些大型藝術機構和博物館談合作，並打算在未來把技術免費開放予藝術家們使用。

然而，Web 3.0的發展過程並非毫無波瀾，尤其對於我們熟悉的市場。回顧中國對加密貨幣的態度，自2013年開始，該國就全面禁止金融機構和支付服務機構交易加密貨幣，之後是2017年發布IPO禁令、2018年封殺加密貨幣交易所和社群，最後就是2021年9月，宣布全面禁止國內數位資產的挖礦、交易行為。

吳紫羽為Newbie Labs共同創辦人、京港聯菁英匯執行主席。（受訪者提供）

長期於內地讀書、生活的吳紫羽在一線見證著。她提到，2013到2017年還沒有加密藝術和NFT，但是那個時候華人在區塊鏈，還有比特幣算力這些領域，擁有很大的話語權，中國是第一挖礦大國，比特幣全網近90%算力已被中國公司掌控，比特大陸（Bitmain），來自中國的挖礦設備製造商，是目前全球最大的採礦設備生產商，也已經擁有比特幣礦機70%以上的市場份額。

然而，相關政策的調整，導致華人在2018年後逐步淡出這個市場，在吳紫羽眼中，現在所有的評價標準由西方主導，「加密藝術，因為它是依托於這個區塊鏈和加密經濟的，那麽如果沒有這樣的土壤或環境，對於加密藝術的創作者來說會是比較艱難的，因為首先他們的作品沒有辦法被交易和流通在中國市場上，第二就是藝術家的聲音很難被聽見。那這也是為什麽華人藝術家會選擇到海外去，但是他們的勢力很弱的」。故此，公司希望用其微薄的力量，在香港這個市場上推出好的藝術家，在藝術這個品類上發出一點屬於華人創作者的聲音。

自去年底特區政府的虛擬資產政策宣言出台至今已有約一年，今年四月，香港Web 3.0協會更成立，旨在響應國家和香港特區政府的號召，促進香港Web 3.0生態環境的建設。香港發展Web 3.0可謂如火如荼，但對於進程，以及香港是否具有相關條件，坊間仍時有質疑。

港府早前宣佈投入5000萬港元，支援香港數碼港Web 3.0發展工作。（資料圖片）

作為業界的一份子，吳紫羽對當局推動Web 3.0發展的進程表示肯定，認為互動和交流很多。她透露，企業上周與立法會議員吳傑莊會面，對方就明確表示系統性、分階段地推動香港成為Web 3.0發展中心，另外像財政司司長陳茂波，以及特首李家超，也都是一直在大力推動，「我們得到了HK TECH 300大力的資金扶持，也可以看出支持健康的Web 3.0的條件一個是自由度，一個是開放性」。

她認為，Web 3.0很多新概念新技術新想法需要寬容的空間讓大家嘗試，港府亦做的很好，有很多好政策，例如8月，特首李家超在一個創新科技論壇上，宣佈投入5000萬港元，支援香港數碼港Web 3.0發展工作。不過她建議，政策一定要持續，不要反覆，一個持續且友好的政策，才能讓一個企業穩定的發展，「任何創新需要時間來成長，一個小的idea成長到大的盈利模式都是需要時間的」。