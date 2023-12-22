陳國基引述夏寶龍：香港要有大局觀　不要計較「小我」利益

撰文：馮子健 李宇婷
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全國港澳研究會在北京舉行成立10周年研討會，港澳辦主任夏寶龍發表重要講話。特區政府早上在政府總部設香港分會場，邀請政府官員及全體候任區議員出席。政務司司長陳國基在會後指，夏寶龍在講話中提及香港已經由亂轉治，由治及興，囑咐各界，包括不同政黨、社團、工商界和市民，要大局為重，有時不要計較「小我」的利益，一定要以香港和國家的「大我」作為考慮點。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，今日聽取國務院副總理丁薛祥重要批示。不過，但未有透露批示內容。

陳國基指，本次邀請全體候任區議員一起聽取夏寶龍主任講話，是很重要，因為區議員是最前線接觸市民，一定要理解中央對香港的看法。他指，夏寶龍的講話重申愛國愛港的重要性，「一國兩制」方針堅定不移，外國投資者及香港居民要放心。

兩例子證香港有愛國優良傳統

陳國基稱，夏寶龍在發言中引用兩個例子，一個是中國內地在60年代不夠水，國家為解決香港供水問題，輸入東江水；第二是改革開放期間，香港協助商人在內地投資，幫助內地發展，兩個例子證明中國及香港血脈相連，愛國愛港的傳統一直存在。而香港發展期間不少困難，但香港的愛國愛港精神、獅子山精神克服困難。

他續引述夏寶龍指香港已經由亂轉治，由治及興，囑咐各界，包括不同政黨、社團、工商界和市民，要大局為重，有時不要計較「小我」的利益，一定要以香港和國家的「大我」作為考慮點。

引述夏寶龍稱要做到上情下達、下情上報

至於區議會基層治理重要組成部分，陳國基指夏寶龍稱經過選舉優化的制度全部都是愛國者、符合《基本法》規定，要盡力服務市民，做到上情下達、下情上報。

陳國基指，夏寶龍望特區政府維持會幹事、幹成事的目標，政府對市民要講出愛國愛港、團結一致的重要性，現時香港面對不少困難，特別外部勢力打壓香港，要反映團結一致。

曾國衞指國務院副總理丁薛祥有重要批示（盧翊銘攝）

曾國衞：丁薛祥有重要批示

政制及內地事務局局長曾國衞表示，今日聽取國務院副總理丁薛祥的重要批示，及夏寶龍的重要講話，稱區議會選舉順利完成，完善特區的制度、落實愛國者治港拼圖完成，對未來特區治理體系完善及效能有很大幫助。不過，曾國衞未有交代丁薛祥重要批示的內容。

他稱，後任區議員明年一月一日履職，必定能夠按照夏寶龍所講的精神將地區治理工作做好，要為地區工作作出貢獻，期望將來緊密合作。

梁宏正則指未來積極做好提升地區治理效能（盧翊銘攝）

梁宏正：要培養青年愛國愛港

民政及青年事務局副局長梁宏正表示，未來積極做好提升地區治理效能，對青年寄語多了解民族情況及歷史、積極融入國家發展大局。他稱局方去年底推出《青年藍圖》，要大力推動青年發展，尤其是培養青年愛國愛港，新一代要加強交流實習，吸引年輕人參與，要在未來日子將美好的藍圖變成現實，好好幫助青年發展及抓緊機遇。

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