夏寶龍倡培養更多高素質港澳研究力量　形成人才輩出新格局

中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍表示，要培養更多高素質的港澳研究力量，充份發揮高校科研機構的學科專業優勢，建立港澳研究人才蓄水池，加強港澳研究戰略領軍人才和研究梯隊建設，形成港澳研究人才輩出的新格局，爲推進「一國兩制」事業發展提供有力人才支撐。



夏寶龍倡培養更多高素質港澳研究力量。（國務院港澳事務辦公室）

爭取國際社會理解和支持「一國兩制」

夏寶龍今日（9日）出席在廣州舉行的中山大學港澳研究40年暨「港澳研究回顧與展望」研討會時指，港澳研究是一門實踐性、應用性非常強的學問，必須始終堅持問題導向，要把理論研究與港澳實際緊密結合起來，真正把問題找準、把情況摸清、把對策提實，為破解港澳深層次矛盾和問題、保持港澳長期繁榮穩定獻智出力，積極助力解決「一國兩制」實踐中的問題。他指要依托研究優勢講好港澳故事，不斷開拓國際學術交流合作網絡、搭建更多合作平台，主動設置議題，發出中國聲音，傳播中國經驗，掌握「一國兩制」的國際學術話語權，廣泛爭取國際社會對「一國兩制」的理解和支持。

夏寶龍表示，國家主席習近平和黨中央高度重視港澳工作，黨的十八大以來，特別是在香港由亂到治的鬥爭實踐中，習近平提出一系列治港治澳的新理念新思想新戰略，極大發展「一國兩制」理論體系，豐富黨治國理政新經驗，標志着黨對「一國兩制」實踐規律的認識達到了曆史新高度。他續指，習近平關於港澳工作的重要論述，是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部份，為新時代新征程港澳工作提供根本遵循和行動指南，要把習近平關於港澳工作的重要論述學習好、研究透、闡釋準，深刻領會精神實質，準確把握精髓要義，全面深入總結「一國兩制」實踐的寶貴經驗，形成更多高水平、更具影響力的理論研究成果，爲不斷完善「一國兩制」理論體系發揮更大作用。

肯定中山大學港澳研究領域取得的成果

夏寶龍對中山大學40年來在港澳研究領域取得的成果表示肯定，並向廣大從事港澳研究的專家學者一直以來對港澳工作的支持表示感謝。

中山大學1983年成立港澳研究所，是中國最早成立綜合性港澳研究機構、系統開展港澳研究的大學，大學在2015年組建粵港澳發展研究院。