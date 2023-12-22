多名候任區議員引述夏寶龍：要直面困難做實事、不能「打卡做秀」

多名候任區議員在本港觀看港澳辦主任夏寶龍重要講話線上直播後，引述夏寶龍稱候任區議員要履職盡責、配合政府發展、有效向前推進，又指夏寶龍提及區議員不能「打卡做秀，要真打實幹」，須直面困難，為市民解決問題。



全國港澳研究會在北京舉行成立10周年研討會，港澳辦主任夏寶龍發表重要講話。特區政府早上在政府總部設香港分會場，政務司司長陳國基、律政司司長林定國、政制及內地事務局局長曾國衞和民政及青年事務局副局長梁宏正等多名政府高層，與全體候任區議員均有到場觀看線上直播。

姚銘指夏寶龍有提醒候任區議員不能「打卡做秀」（盧翊銘攝）

姚銘：要做好履職盡責、配合政府

北區候任區議員姚銘表示，夏寶龍主要提及區議員要做好履職盡責、配合政府發展、有效向前推進，更有提到不能「打卡做秀，要真打實幹」，所有區議員都要有效盡力解決問題，做好溝通橋樑。

姚表示，民政事務專員、來屆區議會主席已經給予「功課」，讓候任區議員收集民生議題，以更好解決市民問題。被問夏寶龍有否提到做好哪些工作，例如《基本法》23條立法的地區解說，他說不同政策，小至衞生問題，大至社會政策，區議員都要有效盡其所能去解說。

李貞儀：夏寶龍重視團結各界

沙田區候任區議員李貞儀表示，聽過夏寶龍的講話後，認為他很重視各界大團結此重點，區議員要當擔橋樑、支持政府施政，要做實事、反映意見。

對於夏寶龍提出，香港各界不要重視「小我」，她認為民生無小事，每一個市民關注，區議員都要了解透徹；要完成「大我」則在整合資源、團結上都是關鍵，因為選區不再是「小區、小邨」，而整體社區規劃需要更完善，希望做好規劃更好幫助市民。

東區候任區議員陳凱榮表示，夏寶龍講話全面，中心思想是各界人士展示愛國愛港力量，不要辜負市民支持，要落實細節，扎實工作展示愛國愛港新風範，希望青年人貢獻香港及國家。

黃舒明指夏寶龍期望區議員直面困難。（盧翊銘攝）

油尖旺區候任區議員黃舒明表示，冬至聽到夏寶龍的講話很開心，認為中央很重視香港地區工作，見證治理新篇章開展，提及很多任務，包括展示新氣象，希望區議員能夠做實事，並表示夏寶龍希望區議員直接面對困難、解決問題。