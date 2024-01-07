財政預算案︱陳茂波︰整固公共財政不能過急　擬檢視公共服務收費

新一份財政預算案下月28日發表，財政司司長陳茂波表示，政府動用大量資源抗疫，公共開支同時急速增長，有決心透過公共財政整固、開源節流，逐步把政府收支回復平衡。他稱，必須適當開源及增加政府收入，明言「也許是時間作出檢視」部分長期未有調整收費的公共服務，以及部分「用者自付」原則下入不敷支提供的服務。



陳茂波出席港台節目「眾言堂」，跟過百位市民交流，聽取他們對新一份財政預算案的意見。（陳茂波網誌相片）

陳茂波：有決心整固公共財政後 政府收支回復平衡

陳茂波今天（7日）在網誌說，不少市民認為公共財政須以達致收支平衡為目標；第二是必須抓緊時機，全力拼經濟、謀發展，為香港增添新的發展動能；第三是進一步改善民生。陳茂波說，幾年疫情令政府動用大量資源抗疫防疫之外，公共開支同時急速增長，現時政府的開支必須進入整固期。

他說，有決心對公共財政整固、開源節流，逐步把政府收支回復平衡，但過程必須兼顧現實情況，和社會充分溝通下共同努力推動，形容「不能太慢、也不能操之過急」，在過程中小心評估社會上不同階層的承受能力，以及不同行業的經營狀況。對於社會上最弱勢的一群，更要確保他們在社會保障制度下獲得適切的支援和基本公共服務。

陳茂波出席電台節目就預算案聽取市民意見。(港台截圖)

擬檢視公共服務收費及入不敷支的政府服務

陳茂波說，適當開源、增加政府收入是必須的，舉例有一些公共服務的收費，長期未有調整；一些在「用者自付」原則下提供的服務，收入遠遠未及收回成本等，明言「也許是時間作出檢視」。

長遠而言，陳茂波認為增加收入的關鍵在於經濟發展蓬勃，只有推動香港的高質量發展，推動傳統產業升級，發掘新的經濟增長點，把香港經濟的「蛋糕」做大，讓增長的動能更具韌性，受惠的社會階層更廣泛，才能讓政府的收入來源更充裕、更多元化，以更好支持社會建設和民生服務的需要。

陳茂波認為增加收入的關鍵在於經濟發展蓬勃，只有推動香港的高質量發展，推動傳統產業升級，發掘新的經濟增長點，把香港經濟的「蛋糕」做大。（陳茂波網誌相片）

建土地儲備和穩定房屋供應不能慢下來

針對短期的市場情況，陳茂波說會因時制宜採取合適的應對措施，但建立土地儲備、配套交通基建和穩定房屋供應等工作，不能因短期市況而慢下來、甚至停下來，才能讓政府在有需要時能靈活調撥，回應市場的需要和市民的期望

他說，長遠建設必定涉及較長期的投資，透過恰當的融資方案、充分槓桿市場資金，例如在推行個別項目時，與私營機構和長期基金合作，共同投資等，可引導不同的資金共同支持香港的建設。