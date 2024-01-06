陳茂波︰住宅市場較為淡靜不宜賣住宅地　毋須憂慮短暫收入波動

新一份《財政預算案》下月28日發表，財政司司長陳茂波出席港台節目《眾言堂》時回顧去年經濟情況稱，本港在複雜多變環境下，從疫情走出來，經濟開始恢復，但力度較預期慢，面對地緣政治、美國對國家的打壓等，令本港經濟受影響。



政府今季停賣住宅地，陳茂波表示，考慮到住宅市場較為淡靜及輕微下調，不適合在這個季度推住宅地，但強調不代表下一季不賣地，又指毋須憂慮短暫賣地收入波動。



預期今年高息情況持續 內地經濟將穩步向好

陳茂波今日（6日）出席港台節目《眾言堂》，就預算案聽取市民意見，在市民表達意見前，他說本港在複雜多變環境下，從疫情走出來，經濟開始恢復，但力度較預期慢，面對地緣政治、美國對國家的打壓，加上息口高，經濟增長3.2%。他表示，推動經濟增長的是出口、投資和消費，在高息下，歐美需求較弱，出口下跌9.4%，投資及消費增長8至9%，失業率回落至2.9%，通脹溫和約為2%，社會面較為穩定。

他又提到去年本港樓價下跌5.6%，交投量低，平均每月3千宗交易，樓市較靜，在低位輕微調整。股市方面，去年下跌14%，每日交投量大約1千億元，當局成立相關小組研究如何增加股票流動性。他又說，今年是選舉年，高息可能持續一段時間，但內地經過調整，估計今年經濟穩步向好，歐美息口喘定，要部署香港經濟發展更好地確保民生，需要聽外界意見。

陳茂波表示，考慮到住宅市場較為淡靜及輕微下調，不適合在這個季度推住宅地。（資料圖片）

稱政府財政儲備可「頂住」 會節約開支

現場有市民關心政府今季停賣住宅地，陳茂波表示，早前有土地流標，當局觀察到很多土地都集中在東涌，雖然供應量足夠，但要有多樣性，因此不同地區都需要努力。至於會否影響賣地收入，他說以往土地收入波幅介乎百多億元至千多億元，短暫的波動不用太憂心，重申政府會繼續造地，當樓市回升，對土地就會有需求，市民也會知道住宅供應穩定，毋須擔心。

他又強調，政府財政儲備可以「頂住」，香港回歸後曾遇上亞洲金融風暴，當時面對艱難日子，98年至03年沙士，6年內有5年都有赤字。他指特區政府會節約開支，審慎理財，同時開源，亦要有堅定信心，造大經濟的餅，也會用好儲備，最重要是用得其所。

陳茂波表示，考慮到財政狀況及經濟逐步復常，派發消費券方面不能跟以往一樣的考慮。（資料圖片）

派發消費劵不能跟以往一樣考慮 不輕易在社會充分討論前引入新稅種

有市民提到社會歡迎政府派發消費劵，陳茂波表示，考慮到財政狀況及經濟逐步復常，環境已不同，派發消費券方面不能跟以往一樣的考慮，政府需要再研究。

對於政府設立外傭扣稅及提升自願醫保及強積金扣稅的建議，陳茂波說政府會作研究，但由於財政狀況較緊，過去幾年財政狀況比較好時引入不同的扣免，政府要「睇餸食飯」。

有意見提出政府考慮增加物業印花稅，陳茂波說有人持相反意見認為要減印花稅，他形容是莫衷一是，但印花稅是政府重要收入，政府不會輕易在社會充分討論前引入新稅種，不過他說資本增值稅屬於政府研究範圍之一。

減開支要一步步來 大方向是財政整合策略

有市民建議政府縮減開支2%，並精簡不必要程序，陳茂波回應說，無論政府是否減開支都需要精簡程序，至於減開支要一步步來，大方向是財政整合策略，經過數年疫情，政府開支大增後要進入鞏固期，不能無了期增加開支，要與經濟增長相匹配，過程不能影響公共服務及民生開支，社會最需要幫助的人，政府不準備減這方面開支。