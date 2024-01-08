粵港人才合作協調機制首次會議　陳國基見證簽署推進合作框架協議

政務司司長陳國基今日（8日）展開為期三天的粵港澳大灣區內地城市訪問，首天的重頭戲是在廣州與廣東省委人才工作領導小組辦公室主任程福波共同召開「粵港人才合作協調機制」首次會議，並見證雙方簽署《關於推進粵港人才合作的框架協議》，促進大灣區多元人才流動。



他稱，已指示「香港人才服務辦公室」充分利用「粵港人才合作協調機制」，與廣東省政府相關單位深化人才交流合作，為建設大灣區高水平人才高地增添新動力、作出新貢獻。



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他指，在吸引人才「南下」方面，隨着特區政府「搶人才」策略落實到位，截至去年年底，各項輸入人才計劃共收到超過22萬宗申請，當中「高才通計劃」接獲6萬5千宗申請，超過5萬宗獲批。另外，內地亦在去年2月推出大灣區人才簽注，便利六類大灣區內地人才來港交流，至今已有約1萬名人才持有關簽注抵港。

至於便利人才「北上」方面，陳國基指自去年10月起，非中國籍香港居民可申請兩年或以上的「一簽多行」簽證到內地，短短兩個多月已批出超過8千宗申請，為在香港註冊公司工作的外國人才帶來很大便利，認為有助吸引相關高端人才和企業落戶香港、紥根大灣區，實在是雙贏局面。