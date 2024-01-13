民政專員稱所有區議員愛國愛港　支持23條立法　有需要會配合宣傳

新一屆區議會由民政事務專員兼任區議會主席，油尖旺民政事務專員余健強今日（13日）在電視節目中否認民政專員是「地區小特首」的說法，但認為民政專員作為區議會主席，可更好發揮協調統籌的作用。至於區議會如何配合《基本法》23條立法，余健強指立法非區內要處理的事項，但有需要時，區議員會就全港性重要措施作宣傳及推廣。



余健強。（黃浩謙攝/資料圖片）

區議會會支持23條立法 有需要會配合政府宣傳

特首李家超曾指出，區議員要支持23條立法。余健強表示，現時所有區議員都愛國愛港、都會支持，認為市民都可以盡情自由發表意見。他又稱新一屆區議會會發揮雙向的橋樑作用，將下情上報，雖23條不是區內要處理，但區議會會支持。

他又指，區議員的工作包括接受政府諮詢，就全港性重要措施，區議員有需要會宣傳推廣，配合政府工作。

政府本年將就基本法23條立法。(資料圖片)

提振經濟措施難衡量成效

另外，多區區議會下設工作小組提振地區經濟，其中油尖旺選址栢麗大道。余健強表示，海傍、海港城附近人流多，不需要「搞活」，但栢麗大道未回復到疫情前，正構思官商民合作的方式「搞活」，例如2月頭有亮燈儀式等。被問及如何衡量措施成效，余直言不容易衡量，但認為如果沒有效益，商界亦不會參加。