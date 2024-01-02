油尖旺區議會提早約半小時完　葉傲冬：民政專員主持會議效率提升

油尖旺區議會召開首次區議會會議，由於新一屆區議員毋須議員互選主席，而是由民政事務專員擔任主席，油尖旺民政事務專員、區議會主席余健強隨即主持會議，並較原訂時間快約半小時完成15項議程及結束會議。曾任區議會主席、現任油尖旺區議員葉傲冬認為，余健強主持會議令議會效率提升。



+ 27

提7項振興當區經濟活動 設大型霓虹燈牌

會議上，余健強提出7項振興油尖旺經濟措施，包括在農曆新年前推出暫名「尖咀夜繽紛」活動，在栢麗購物大道一帶，設大型座地霓虹燈牌、夜光許願樹，商戶亦會派發消費券、賀年小食；協助外國藝術家在情人節及元宵節前在區內特色街道擺放大型心形氣球裝置；在2月上旬起，在栢麗購物大道、油麻地「榕樹頭公園」及旺角道行人天橋設大型座地霓虹效果燈牌；在旅遊旺季期間在維港舉辦水上煙火匯演；討論「廟街夜市」的未來方向，及與西九文化區合作舉辦更多市集的可行性；籌辦特色街道地區如旺角花墟、女人街、波鞋街推廣活動；聯合區內商場、食肆等推出優惠活動。

區議會提振地區經濟專責工作小組主席葉傲冬提議，希望加入導賞團，將經濟活動結合，增加協同效應。區議員黃建新認為，暫定的霓虹燈牌是藍色、綠色，與農曆新年氣氛不相符。余健強稱，可以改善霓虹燈牌，並指區內會設有其他具備新年氣氛的燈飾，並會在社交平台、遊客平台多加宣傳。

區議員望垃圾徵費多加宣傳 三無大廈亂拋垃圾需改善

多名議員亦關心垃圾徵費問題。區議員鍾澤暉說，政府雖然積極宣傳，但業主立案法團、街坊未了解徵費；另一名區議員潘景和稱，區內很多少數族裔，希望以更多語言宣傳。區議員關煒曦指，宣傳訊息有待加強，與市民深入交流後發現，區議員可以提供的資訊不多，未知何處購買膠袋，而區內法團有派垃圾袋，亦未知日後如何處理。

區內眾多三無大廈管理方面，區議員許德亮稱不希望免費幫三無大廈做清潔，稱除非是長者，否則都是浪費公帑，皆因很多三無大廈是出租用途，幫太多次如「搵政府笨」。區議員陳少棠亦表示，很多人將垃圾丟在大廈天井，隨着4月1日垃圾徵費開始，如繼續清理，或許會助長居民繼續亂拋垃圾。區議員Aruna Gurung則指，少數族裔都不太知道垃圾徵費如何實施，希望區議會提供幫助。

會上亦討論社區共融項目，Aruna Gurung表示，少數族裔舉辦活動艱難，希望星期日舉辦活動，讓少數族裔的節日都有地方交流。余健強回應指，少數族裔意見很重要，但社區共融包括華裔及不同族裔，場地的用途、管理方法交由工作小組詳細討論。

+ 1

葉傲冬：各區振經濟措施若模板一樣 難吸引市民

會議後，曾任區議會主席的葉傲冬表示，余健強主持會議效率提升，議員言而有物，又說之前泛政治化，現在發言有建樹。他表示，議員表達意見與否要視乎整個會議，如果有議員已經表達，則不需要為發言而發言。至於本次會議主要處理程序，葉傲冬指第一次會議處理較多程序上問題屬於正常，未來區議會要做到下情上報，新議員都踴躍發言。

區內早前拆除多個霓虹燈，現時再建設新的霓虹燈作打卡點，會否觀感不好？葉傲冬表示藝術裝置對吸引遊客提振經濟都有好處，又稱地區提振經濟措施要有特色，否則各區模板一樣亦難吸引市民。