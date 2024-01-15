立會秘書長陳維安退休　副手衛碧瑤8月接任「坐正」 梁君彥:勵志

立法會行政管理委員會今早（15日）開會後，身兼行管會主席的立法會主席梁君彥宣布將由現任副秘書長衛碧瑤，接替今年退休的秘書長陳維安的職務。梁指衛碧瑤將於7月1日出任候任秘書長，而陳維安將於8月1日展開休假，屆時衛會正式接任。



梁君彥形容，衛碧瑤在立法會由低做起、表現卓越，不斷自我增值，對議會事務熟悉，涉獵秘書處多個領域工作累積豐富經驗，又稱衛碧瑤的接任是勵志故事，證明只要有心有力、有正向思維，秘書處給予大家發揮的機會。



此外，梁君彥代表行管會感謝陳維安多年盡心盡力，以專業精神領導秘書處，面對前所未有的挑戰，包括面對劍拔弩張的行政立法關係和處理新冠疫情的事宜；及推動善用資訊科技，大大提升工作效率。



將會接任秘書長的衛碧瑤，早在回歸前、1993年已加入當時的立法局秘長書處，擔任秘書長的高級私人秘書，2021年晉升至立法會副秘書長。衛曾涉獵的職務包括為立法會和各委員會提供秘書服務、籌辦機構活動、督導公共申訴辦事處、人力資源組和會計組的工作。過去3年出任副秘書長期間，負責監督秘書處9個部門的工作，涵蓋立法會及委員會事務、行政管理、人力資源、傳媒及公共關係、資料研究和翻譯等範疇。

立法會秘書長薪酬等同政府首長級第六級，即一般部門首長的級數，月薪最高可接近29萬元。

立法會秘書長陳維安今年8月退休。（何頴賢攝）

而8月退休的陳維安，於2012年成為香港立法會秘書長，他之前曾任教育局副局長及香港賽馬會馬場事務部總監。立法會去年7月已表示會展開公開及內部招聘秘書長一職的人選，填補職位。

立法會主席梁君彥當時指，秘書長是立法會秘書處的行政首長，統領秘書處超過600名職員為立法會提供行政支援工作，亦要負責管理服務議員及市民的各種設施，為議會提供專業意見，作為秘書長需要有心、有魄力、熟行政立法機關運作、具備專業及卓越的領導才能，並且要有豐富公共行政管理經驗。行管會將委任顧問協助物色合適人選，供行管會考慮。