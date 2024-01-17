長生店涉合謀定價　梁子穎斥「焗住畀」、不公平　倡設參考價格

競爭事務委員會（競委會）今日（17日）揭發多間長生店涉合謀定價，工聯會梁子穎表示殯儀從業員在公眾殮房招攪生意，是剝削市民處理先人後事的選擇權，令市民「谷住畀個較高嘅價格」，又有業界參考政府的綜援殮葬援助津貼為定價，直言對市民不公平。他期望競委會提供服務參考價格，防止市民被騙。



梁子穎表示，長生店合謀定價變相剝削後人處理先人後事的選擇權。（文睿攝）

梁子穎殯儀業看準綜援津貼來定價

競委會表示早前接獲情報，指有殯儀從業員在富山公眾殮房（即新界（沙田）法醫學大樓）協調如何招攬生意，競委會今日展開搜查行動，涉及多間殯儀服務公司，及一個商會的辦公室。有關公司和商會，以及其他殯儀業從業員涉嫌在提供殯儀服務時，進行合謀定價等反競爭行為，違反《競爭條例》 下的「第一行為守則」。

梁子穎表示，有殯儀業從業員與公眾殮房職員合作，透過中介服務向市民推薦較優惠的殯儀服務，繼而引發多間殯儀服務公司合謀定價。另外，有殯儀服務公司看準政府會在綜援計劃下，為離世受助人的家人或親友提供殮葬費津貼，而按津貼金額定價。

梁子穎表示，合謀定價變相剝削市民處理先人後事的選擇權，「市民焗住畀較高嘅價格」，對市場有大影響。他建議競委會應列出服務參考價格，同時他又促請殯儀業改善服務質素，提供更多元化的選擇。