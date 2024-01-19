新生嬰兒獎勵金｜財委會通過23億撥款　狄志遠質疑成效並投反對票

去年《施政報告》提出，向香港永久性居民的新生嬰兒提供2萬元的獎勵金。立法會財務委員會今日（19日）批出約22.86億元，用以推行新生嬰兒獎勵金計劃。社福界立法會議員狄志遠投下反對票，指政府庫房財赤，惟又「慷慨」推出獎勵金，該筆款項等於本身削減社福界的約11年開支。選委界立法會議員尚海龍表示，人才計劃入境香港的人士未能受惠，投下棄權票。



負責推行政策的政務司副司長卓永興回應時，駁斥狄志遠「22億等於削減11年的社福界支出」言論，稱「咁計好多嘢都唔使做，依家財政緊拙就唔應該做一啲嘢，係咪嚟緊嘅《財政預算案》，財爺（陳茂波）唔拎出新措施呢？」



立法會財委會通過23億元新生嬰兒獎勵金計劃。（資料圖片/廖雁雄攝）

行政費每年80萬 家長約2至3周收到款項

會議上，選委界立法會議員梁毓偉表示，政府提出就生育政策打出「組合拳」，惟今次新生嬰兒獎勵金僅3年時限，質疑如何確保「組合拳打得有力」，又會否有行政費。狄志遠在會議上揚言會投下反對票，稱曾經詢問身邊朋友會否因2萬元而生育，最後「全部都食檸檬」，懷疑政策是否有效，認為不會成功，並質疑政府財赤但又「慷慨」推出獎勵金。

對此，卓永興表示「組合拳」包括托兒服務等，都是3年內全面實施，行政費很低、每年80萬元，其實都是簡單表格。他說嬰兒出生時，入境處都有資料，如符合政策規定、資料齊全，約2周到3周就會受到款項。對於狄志遠的言論，卓永興回應指，政府明白不只是2萬元就可以扭轉市民育嬰的想法，故政府提出「組合拳」，又指並非因為財政緊拙，政府就不需要推出新政策。

市民在回港途中分娩會酌情處理

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，現時市民經常來往大灣區，質疑如果香港市民回港途中，例如高鐵在內地路段、澳門船隻，甚至外國的飛機上，突然早產誕下嬰兒，是否不算在本港生育，繼而未能領取獎勵金。「A4聯盟」立法會議員梁文廣則希望釐清酌情機制的條件，憂慮有人「博大霧」。

卓永興稱，已經考慮到相關情況，政策有酌情權，「酌情權喺我度」，如有類似上述情況，需提交政務司副司長辦公室考慮，但他表示都會寬鬆處理，又稱10月至今已經收到200多宗查詢。

狄志遠投下反對票。（資料圖片/李宇婷攝）

周小松、顏汶羽促完善配套吸引生育

勞聯立法會議員周小松表示，不少市民因為工作壓力而沒有準備生育，重提政府應提高侍產假至7天，以及向企業提供誘因，向僱員提供彈性的工作安排。民建聯立法會議員顏汶羽亦指，要提供合適生育環境、彈性上班予公務員，鼓勵生育，又詢問會否延長新生嬰兒獎勵金計劃。

卓永興表示，僱主、僱員雙方利益需要平衡，很多時基層市民認為養兒育女需要支援，政府都有提供幫助，而生育亦有扣稅。對於公務員福利方面，卓永興表示要與公務員事務局局長楊何蓓茵討論。

憂2萬元獎勵金吸引力不足 楊永杰促加碼

「A4聯盟」立法會議員楊永杰表示獎勵金2萬元不足，希望「三年抱兩」可以給予5萬元獎勵金，而中產方面是否可以免去購買物業的印花稅等。卓永興表示，其實稅務扣減方面，中產一樣受惠，又表示社會要思考，「青年興則香港興」，如果沒有嬰兒出生有何來青年。