23條立法｜林定國：需與國安法兼容　若請海外律師需取特首證明書

政府表明今年內完成基本法23條立法。律政司司長林定國今日出席電視節目時表示，23條及國安法兩者要兼容，國安法有關保釋以及案件聘請海外律師，要取得特首發出證明書等規定，都適用於涉及23條的案件。



政府將於本年就《基本法》23條進行立法。(資料圖片)

林定國出席電視節目時說《法律執業者條例第27AA條》，包含國安法及其他危害國家安全犯罪的案件，所以不限於國安法，其他危害國家安全犯罪的案件若有類似的申請，都適用去年法律執業者條例的修訂，譬如現行的刑事罪行條例第9、10條的煽動罪，若有海外律師申請也適用。至於可否理解成國安法有凌駕性地位，林定國說不是凌駕性，是定義問題。

《香港國安法》提及案件可移交內地審理的條文，而23條會否加入有關條文，林定國說《港區國安法》的相關條文列明「本法規定」的字眼，故適用範圍則只限於國安法，國安法是國家訂立的法律，訂立的23條法例一定要與國安法接軌，兩者需要兼容，合起來構成維護整個國家安全法律很重要的組成部分，互相之間的條文需要對接，這是個大原則，怎樣去落實這個大原則，和怎樣在23條的內容中滿足剛才說的原則，要深思熟慮。

不認同用風暴去形容事件

有報章月初引述建制消息指，正審理的黎智英案、《基本法》23條立法，加上美國大選，3事件形成「完美風暴」，料香港今年非常動盪，林定國說「我不認同用風暴去形容。但如果有朋友覺得這些受社會關注、爭議性的風風雨雨，我的回應是風雨過後見彩虹。大家處理完這些事情才能更專注、更專心去處理，怎樣才能令香港更好，怎樣做好香港未來的發展。」

黎智英。(資料圖片)

至於會否擔心外國制裁名單因應23條立法進一步擴大，林定國說不會因為估計外界怎樣做，如果覺得這是政府需要負的責任，「我的唯一考慮是怎樣做好這件事」，根據法律原則，回應市民的關注。