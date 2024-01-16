23條立法｜李家超：愈早愈好　法例須具前瞻性與靈活性應對風險

政府早前向立法會提交2024年立法議程，其中包括《基本法》23條立法，僅列明在上半年或下半年提交立法會。特首李家超今日（16日）在行政會議前見記者，表示敵對勢力仍虎視眈眈，風險仍在，故立法工作愈早做愈好，又稱要充分參考外國有效方式進行立法工作，須具備前瞻性應對千變萬風的情況。



他承諾，港府會充分聆聽市民意見，亦會在方案提出特區的想法及特區覺得應該參考的做法。



李家超在行會前見記者。（黃浩謙攝）

李家超：部門準備好就應盡快開展23條立法

李家超表示，當部門準備好，便會公布立法方案細節，多次強調愈快進行立法工作愈好，香港經過國家安全受到風險及傷害，特別2019年黑暴，國安威脅為香港帶來的傷痛難以承受。他重申，當整體方案準備好就盡早開展立法工作。

對於外界關注23條立法的諮詢工作，他指非常重視外國的做法及法律條文，很多外國的法律條文運作中及得到國際接受，部分國家近期訂立有關國家安全的法例，李認為有前瞻性、有效性，港府亦要確保23條立法可以應對千變萬化的風險，港府要充分聽意見，但會提出特區想法及認為值得參考的做法。

政府將於本年就《基本法》23條進行立法。(資料圖片)

23條需靈活處理不同風險

至於政府提交2024立法議程時，23條立法沒有列明在上半年或下半年進行，是否面對困難？李家超表示，23條需靈活處理不同風險，理解社會有強烈意識希望維護國家安全，因為經歷2019年港版顏色革命，市民有難以忍受、慘痛的經歷，必然要有效的機制確保風險不再發生，表示敵對勢力仍虎視眈眈，要盡早立法。