律師會：612基金10宗投訴已完成調查　稱人工智能或導致崗位流失

香港律師會今日（20日）發表文件，談及人工智能對法律專業的影響。律師會認為，人工智能會令某些工作，例如文件審查自動化，逐漸減少初級法律工作的需求，導致崗位流失。



此外，律師會會長陳澤銘交代612基金投訴調查進度，稱收到16宗相關投訴，其中10宗已經完成調查及進入審核程序。他續稱，部份投訴成立，最嚴重的個案需要轉交律師審裁團處理。另外未完成調查的6宗個案，相信需時數月，會盡快完成。



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強調被投訴人有充份答辯機會

陳澤銘稱，留意到大律師公會昨日（19日）亦有報告調查結果，但兩者調查方向不一，指律師接受客戶委託聘用大律師，會牽涉到律師費等金錢交付，因此要求更嚴格，同時律師亦有責任按照反洗黑錢的法例和律師會的專業指引，對客戶進行調查，這些都是律師會的調查方向之一。他續稱律師會重視會員操守和程序公義，會按機制處理投訴，強調所有被投訴人都有機會答辯，律師紀律審裁團的被投訴人都可以透過機制申訴。

對於人工智能，律師會表示人工智能可加快部份程序，惟會導致崗位流失，故建議分資訊、參與及實施三個階段探索。第一階段將會舉辦教育活動及研討會，加強法律界對人工智能的認識。第二階段將會於包括律政司、司法機構等持份者會面，討論人工智能策略。第三階段將會提供專業進修課程，有需要時支持政府制定政策，以監管法律系統使用人工智能。