涉串謀612基金支援逃亡海外者被警國安處拘捕　兩男獲准保釋候查

警務處國家安全處於周二（29日）在大埔區拘捕兩名分別33歲及59歲的男子，涉嫌違反《香港國安法》第29條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及香港法例第245章《公安條例》第19條「串謀煽惑他人參與暴動」罪。警方今日（31日）表示，兩名被捕男子已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

據了解，兩名被捕人士分別為註冊醫生黎姓男子及社工莫姓男子，黎為退休醫生，疑為「隱世醫療室」成員，該組織聲稱向市民提供義務醫療支援；而莫則被指活躍於2019年反修例事件現場，涉呼籲示威者向「612」申請援助。



另外，警方當日根據法庭手令搜查兩名被捕人及另一名涉案人的住所，並檢取有關電腦、電子通訊工具及其他與案有關或可作非法用途的證物。其中探員在涉案人位於香港仔大道238號南灣御園的單位搜屋，檢走大批證物。現場消息指共有47箱，另外亦檢走鐵籠、鐵柱、長竹、一對仿真乳房等證物。

消息指，南灣御園單位為一名公立醫院麻醉科副顧問男醫生的居所，他現正身處海外，被指涉嫌與另一聲稱提供義務醫療支援的組織有關 。瑪麗醫院發言人表示，警方今日下午到瑪麗醫院調查，院方全力配合警方的調查工作。現階段該名醫生並無任何臨床職務安排。

警方提醒市民，「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪屬嚴重罪行，可被判處監禁，市民切勿以身試法。

警務處國家安全處月初拘捕10人，涉嫌與已解散的612人道支援基金及組織「國難忠醫」等有關，被捕人分別是葉寶琳、蕭惠營、許謹穎、卓佳佳、黃芷欣、蔡蕊芝、李忠仁、郭鎮峰、李梓安及趙崇佳。他們涉嫌違反《香港國安法》第59條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及煽動暴動，被指串謀「612人道支援基金」，接受不同海外組織的捐款，並向一些支援逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助。

部分部分被捕人則為為反修例運動期間，專門為示威者提供醫療援助的組織「國難忠醫」或其協助成立的團隊成員，組織被指曾公開承認接受612基金資助。

葉寶琳等10人被警方國安處拘捕

