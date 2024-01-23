議員關注公務員長期取假紙缺勤　楊何蓓茵︰會指示到公營機構就診

對於長期放病假的公務員，公務員事務局局長楊何蓓茵說，管理層會接受私營機構的病假紙的證明，如有懷疑個案，可指示同事往公營機構就診，相信醫生對個案會有中肯評論，如醫生對同事能否繼續工作抱很大懷疑，會邀請醫管局召開醫療委員會評估工作能力，濫用個案會面臨紀律處理。



顏汶羽：如何防止公務員長期取假紙缺勤？

民建聯立法會議員顏汶羽在立法會的一個小組委員會上，問到公務員醫療褔利濫用情況，包括非牙科服務，或如何防止公務員「長期拎病假紙無翻工」的濫用問題。楊何蓓茵指，醫管局根據病情分優次，確保有醫療需要才提供服務，衞生署的診所如是，大致上相信濫用不是一個大問題。

黃國倡向每名公務員派發2,000元的醫療券

工聯會立法會議員黃國指，退休褔利政府供款比例高於法定，不少公務員建議容許取出法例以外的供款購買醫療保險，關注可否向每名公務員派發2,000元的醫療券，讓他們在公營機構以外的診所使用。

楊何蓓茵指，局方曾考慮容許公務員動用公積金的政府供款部分，購買醫療保險，過去有意見建議容許動用供款購買物業，各有訴求，但她說公積金計劃重點在於退休保障，「如果容許咗佢用咗A用途，有另外啲覺得用途對我來講唔重要，我覺得B用途重要啲，會令成個計劃第一好複雜，第二會令佢退休後嘅保障少咗」，屆時退休公務員需要領取其他社會補助服務，令公帑會有額外的負擔，現階段未能考慮。

楊何蓓茵（左一）指如果要派發特定醫療券，便不單止派發予公務員，會同時派發予合資格人士。（立法會直播片段截圖）

楊何蓓茵憂公務員同時到公私營機構求診 無助減負擔

至於向公務員派發醫療券的建議，楊何蓓茵指如果要派發，便不止會派發予公務員，惟稱有公務員比較信賴公營機構，亦有公務員習慣在普通科門診就診，有病歷紀錄更方便，亦擔心有公務員可能同時公私營機構就診，未必能減低公營機構的負擔，特別現時公共財政比較緊張，暫時未必做，但可以考慮。