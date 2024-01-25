批高壓執法被李家超斥挑撥矛盾　謝偉俊：觀點與角度啦、唔緊要

立法會議員謝偉俊今日（25日）在行政長官互動交流答問會上，提到政府近期高調、高壓執法，「執法人員日夜繽紛贈興抄牌、便衣潛伏活捉無嚴格遵守規則過馬路嘅市民」，呼籲「緩和法家治港、嚴刑竣法下嘅社會紛圍」，結果被特首李家超斥責挑撥矛盾和想法迂腐。



謝偉俊回應傳媒提問，被問到李家超說法是否過於強硬，他表示：「觀點與角度啦，唔緊要，大家都係為香港好。」



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引述市民覺得「親小紅書遠香港人」

謝偉俊在發言時質疑，未知是否財赤以致最近高調、高壓執法行為，「執法人員日夜繽紛贈興抄牌、便衣潛伏活捉無嚴格遵守規則過馬路嘅市民、重罰食肆阻街，『全天候車輪戰』打擊書店、工廈食堂，觀感上俾部份香港市民有親『無納稅』小紅書、遠『納稅』港人嘅施政。」謝偉俊認為，這些做法會持續激化官民矛盾，令社會氣氛、市民心情變得崩緊、沉重、「無癮」。

謝偉俊又批評救市政策「後知唔覺、唔湯唔水、失焦錯判」，令市民股、樓、債都損失慘重，又指「垃圾徵『稅』仍諉過於民」，不斷製造民怨民憤。他呼籲政府檢討被指濫罰「搶錢」的高壓執法，增加退稅寬免、削減苛捐雜稅，「藉以紓緩民怨民憤，緩和法家治港、嚴刑峻法下嘅社會紛圍」。

李家超稱謝用詞令他想起「軟對抗」

李家超回應說，非常反對挑撥矛盾的說話，又形容謝偉俊的想法是迂腐，「不要將小矛盾變成大矛盾，更不要再無矛盾變成有矛盾，在愛國者治港下更不應這樣」，冀議員宣揚正面訊息，他更稱謝偉俊用詞危險，形容令他想起2019年「黑暴」常用的「軟對抗」及「反動力量」形容詞。

會後，謝偉俊被記者問到會如何評價自己的發言，以及李家超回應態度是否過於強硬時，謝偉俊表示：「觀點與角度啦，唔緊要，大家都係為香港好，（會否覺得自己發言迂腐）大家判斷啦，觀點與角度。」記者再追問李家超將他的言論與2019年社會風波作對比是否適當時，謝偉俊表示：「我哋大家唔同角度睇呢件事，都係為咗香港好，唔緊要。」