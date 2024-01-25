謝偉俊批法家治港　高壓執法親小紅書　李家超斥黑暴用詞挑矛盾

特首李家超今日（25日）出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。選委界立法會議員謝偉俊關注當局「全天候車輪戰」打擊書店，便衣「活捉」亂過馬路市民，親「無納稅」小紅書，持續激化官民矛盾，冀增加退稅寬免、削減苛捐雜稅，紓緩民怨，緩和「法家治港、嚴刑竣法」的社會紛圍。



李家超說，非常反對挑撥矛盾的說話，反對挑撥地方矛盾的說話，形容該想法是迂腐，「不要將小矛盾變成大矛盾，更不要再無矛盾變成有矛盾」，認為愛國者治港下議員應宣揚正面訊息，稱謝偉俊用詞危險，形容令他想起2019年「黑暴」常用的「軟對抗」及「反動力量」形容詞。



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謝偉俊是互動交流答問會首名發言的議員，他表示民間氣氛、市民心情，直接或間接會影響盛事受歡迎程度，以及成功與否，質疑未知是否財赤以致最近高調、高壓執法行為。（立法會直播截圖）

謝偉俊憂法家治港、嚴刑峻法 打擊書店、抄牌製官民矛盾

謝偉俊是互動交流答問會首名發言的議員，他表示民間氣氛、市民心情，直接或間接會影響盛事受歡迎程度，以及成功與否，質疑未知是否財赤以致最近高調、高壓執法行為，「執法人員日夜繽紛贈興抄牌、便衣潛伏活捉無嚴格遵守規則過馬路嘅市民、重罰食肆阻街，『全天候車輪戰』打擊書店、工廈食堂，觀感上俾部分香港市民有親「無納稅」小紅書、遠「納稅」港人嘅施政。」謝偉俊認為，會持續激化官民矛盾，令社會氣氛、市民心情變得崩緊、沉重、「無癮」，難以投入、共享盛事。

謝偉俊續指，救市政策「後知唔覺、唔湯唔水、失焦錯判」，令市民股、樓、債都損失慘重，關注年關將至，當局似乎未能雪中送炭，差餉照加，加上官員解說理虧，形容「垃圾徵『稅』仍諉過於民」，不斷製造添民怨民憤。他關注政府會否檢討被指濫罰「搶錢」的高壓執法，令更多市民覺得政府真正重視納稅港人意見、增加退稅寬免、削減苛捐雜稅，「藉以紓緩民怨民憤，緩和法家治港、嚴刑竣法下嘅社會紛圍」，令市民能有較輕鬆愉快心情，社會有較和諧氣氛，真正投入參與、支持香港盛事，大家一齊全心全意搞好經濟。

李家超：市民心情受影響 惟絕不能「一面偏」

李家超表示，香港面對政治及經濟衝擊，明白當資產市場、股票市場波動時市民心情會受影響，認為真正令港人變好的不應以消極的心態，他舉例指，政府辦日繽紛、夜繽紛時，或會出現噪音、交通擠塞等問題，但提醒絕不能「一面偏」。

李家超：反對挑撥矛盾 斥謝偉俊用詞疑與「黑暴」一樣

李家超又指非常反對挑撥矛盾的說話，強調政府政策必定會對部分人有更大好處，部分人有較少好處，但非因此而推出某些政策，又斥反對挑撥地方矛盾的說話，形容該想法是迂腐，「不要將小矛盾變成大矛盾，更不要再無矛盾變成有矛盾，在愛國者治港下更不應這樣」，冀議員宣揚正面訊息，他更稱謝偉俊用詞危險，形容令他想起2019年「黑暴」常用的「軟對抗」及「反動力量」形容詞。