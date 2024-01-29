共享基金會｜梁振英帶義工赴東帝汶教育防蚊　10噸物資贈300機構

全國政協副主席梁振英創辦的國際醫療援助機構共享基金會，啟動為期9個月的東帝汶「預防登革熱先導項目」。梁振英上周（1月21至25日）帶領共享基金會工作團隊、以及香港退休紀律部隊人士和澳門科技大學葡萄牙語教師組成的義工隊到訪當地，派發10噸防蚊滅蚊物資給6所醫院、近300間社區健康中心和衞生所，並即場示範公共衞生教育，冀從早期診斷、預防、保護等多管齊下控制登革熱的傳播。



共享基金會主席梁振英上周（1月21至25日）帶領共享基金會工作團隊、以及香港退休紀律部隊人士和澳門科技大學葡萄牙語教師組成的義工隊到訪當地，派發10噸防蚊滅蚊物資逾300個醫療機構。（共享基金會提供）

根據世界衞生組織報告，近年東南亞小國東帝汶的登革熱病例激增，處於異常高的水平。本身在全球五個國家開展「消除白內障致盲項目」的共享基金會，自去年12月起派出不同團隊到當地考察，了解當地醫院、社區健康中心及衞生所的衞生環境，以及當地蟲媒傳染病的情況後，決定在當地開展全球首個「預防登革熱先導項目」。

共享基金會主席梁振英及總幹事陳英凝上周帶領18人團隊前往東帝汶首都帝力，與東帝汶總理夏納納、中國駐東帝汶大使王文麗、東帝汶署理衛生部部長啟動項目。中國和東帝汶是「全面戰略夥伴」，共享基金會是首家到東帝汶啟動公共衞生項目的中國機構。

東帝汶曾被葡萄牙殖民，共享基金會組織了由香港退休紀律部隊人士和澳門科技大學葡萄牙語教師組成的義工隊，為東帝汶帶去10噸物資，包括5萬個登革熱病快速檢測包、500 個蚊帳、2600 個滅蚊燈和3萬張滅蠅紙。項目將覆蓋東帝汶6所醫院及近300間社區健康中心及衞生所，部分醫院位於海拔2千多米的高地，必須乘搭飛機才能到達。

共享基金會總幹事陳英凝表示：「基金會項目為期約9個月，項目並非只是捐贈物資，而是從早期診斷、預防、保護及教育措施多管齊下，期間將確保所有物資順利派發到不同醫療機構，並教導當地人使用物資的方法，更會進行公共衞生教育，控制當地登革熱傳播。」她在當地醫院視察時，遇上一位因為缺乏快速測試而拖延12天才能確診登革熱的12歲病人，加上醫院蚊帳殘破，無疑增加傳播風險，可見防蚊滅蚊物資的重要。