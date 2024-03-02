張曉明1986年起在港澳系統工作　2022年調任全國政協副秘書長

曾先後出任港澳辦和中聯辦主任的張曉明，大半生仕途均是與港澳事務有關。他於1986年進入港澳辦工作，逾三十年後於2022年調任全國政協副秘書長，雖然屬平調、維持正部級，但卻是張曉明首次脫離港澳系統「核心內圍」，當時有政界中人形容是「一個時代的終結」。



張曉明仕途的大部分時間均與港澳工作有關（資料圖片/李澤彤攝）

張曉明1986年自薦加入港澳辦，曾參與中英聯合聯絡小組、香港特區基本法起草委員會秘書處工作，張曉明之後擔任原港澳辦主任廖暉的秘書，後來在港澳辦扶搖直上。廖暉是廖承志之子，九七回歸後接替魯平出任港澳辦主任，掌管港澳事務長達13年，至2010年始卸任，對香港政局影響力巨大。

張曉明調離港澳系統 被指為：「一個時代的終結」

2022年，張曉明調任全國政協副秘書長。當時已有資深建制派指，張曉明調職雖然是「平調」，但職級重要性有所下降，更形容像張這種長期參與港澳工作的京官，已經愈來愈少，「張曉明幾乎是最後一個」。

2019年修例風波後，港澳系統大地震，由沒有港澳工作經驗的夏寶龍、駱惠寧空降兩辦，擺脫既得利益制肘，由於與香港「無交集」，反而可更客觀、更大膽處理香港問題，張曉明當時的調任，堪稱「一個時代的終結」。

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張曉明簡歷



1980年-1984年 西南政法學院法律係法律系學生

1984年-1986年 中國人民大學法學院刑法專業碩士研究生

1986年-1988年 國務院港澳辦副主任科員

1988年-1990年 中英聯合聯絡小組中方代表處三秘

1990年-1992年 國務院港澳辦副主任科員、主任科員

1992年-1994年 國務院港澳辦二司副處長

1994年-1997年 國務院港澳辦香港政務司處長

1997年-1998年 國務院港澳辦黨組秘書

1998年-2001年 國務院港澳辦秘書行政司副司長、辦黨組秘書

2001年-2004年 國務院港澳辦政研司副司長、辦黨組秘書，政研司司長，綜合司司長

2004年-2012年 國務院港澳辦副主任、黨團成員

2012年-2017年 中央政府駐港聯絡辦公室主任

2020年2月 中共中央決定將中央港澳工作協調小組升格為領導小組，新的領導小組辦公室主任由全國政協副主席兼時任秘書長夏寶龍擔任。國務院宣佈免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任分管日常工作的副主任、黨組副書記（仍為正部長級）

2022年6月 調任全國政協副秘書長（正部長級），排名在常務副秘書長鄒加怡之後。

2023年3月 張曉明連任全國政協副秘書長。