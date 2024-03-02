張曉明多次評論香港政治　雨傘運動時曾言「太陽照常升起」

撰文：文維廣
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張曉明長期從事港澳工作，他在處理港澳事務期間，曾多次開腔評論本港政治議題，引起外界關注。包括形容支聯會能「活下去」、雨傘運動爆發期間稱「太陽照常升起」、特首地位超然於三權等。

張曉明。（論壇直播截圖/資料圖片）

多次開腔評論本港政治議題

時任中聯辦主任張曉明在2014年8月提出「活着論」，張曉明與泛民人士會面時指，內地不能容許一個要求結束一黨專政的組織存在，形容支聯會能「活下去」。張曉明事後曾澄清，其原話是在「一國兩制」下，宣稱以「推翻一黨專政」為宗旨的支聯會，現在還能舉行各種活動，支聯會成員還可以當選立法會議員，本身就體現了一種很大的政治包容。

佔中時表示「太陽照常升起」

同年10月，雨傘運動爆發，時任中聯辦主任張曉明出席國慶活動時，被問到對傘運的回應。張曉明則舉手指天，稱「太陽照常升起」。

張曉明資歷集中在港澳系統。（資料圖片）

曾稱特首地位超然於行政、立法、司法

2015年9月，張曉明稱「特首地位超然」，他出席《基本法》頒布25周年研討會時表示，「行政長官具有超然於行政、立法、司法三個機關之上的特殊法律地位」，至於三權分立對本港只有參考價值，認為本港情況並不適用三權分立。

言論惹來爭議，大律師公會曾發聲明指關注言論，認為張的言論引起公眾憂慮，公會感到遺憾，而泛民主派議員亦批評張曉明的言論破壞本港核心價值。不過，時任特首梁振英則指，特首地位「確實係超然」。

被美國制裁　張曉明：深以為榮

2020年8月，美國財政部制裁10多名中國、香港官員，港澳辦常務副主任張曉明是其中之一，他當時回應指：「深以為榮」。張曉明也參與制定《香港國安法》及「完善選舉制度」，他曾表示國家安全底線愈牢，「一國兩制」空間愈大。

2021年3月，中央官員在會展舉辦座談會，聽取對於改變選舉制度的意見。港澳辦常務副主任張曉明指，如果不是由中央主導，而是由特區政府「五部曲」方式啟動完善香港選舉制度，「是肯定辦不了、辦不成」。

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