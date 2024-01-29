電子商貿發展專責小組首次會議　丘應樺：電商平台辦香港購物節

商務及經濟發展局今日（29日）成立「電子商貿發展專責小組」並召開首次會議，展開統籌和制訂電子商貿發展政策和措施的工作。商經局局長丘應樺稱，今年內推出一系列措施，包括在電商平台舉辦「香港購物節」等，及加強提供資訊協助中小企業把握內地電商市場的機遇。



2023年《施政報告》宣布成立跨部門電商發展專組，推行政策支援中小企業進行電商業務以拓展市場。電商發展專組由商經局局長丘應樺擔任主席，成員來自創新科技及工業局、工業貿易署、香港海關、香港郵政，及香港貿易發展局、香港出口信用保險局和香港生產力促進局。

丘應樺指，全球電商業務發展迅速，當中涉及眾多政策範疇和目標。政府各政策局及部門將共同協力制訂政策和措施，協助香港企業透過發展電商，以拓展業務和提升競爭力。

他續說，為開展電商發展專組的工作，將於今年內推出一系列措施，包括在電商平台舉辦「香港購物節」；在「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」下推出「電商易」；及四個中小企服務中心加強提供有關在內地進行電商的資訊，協助中小企業把握內地內銷和電商市場機遇。

專組又通過成立專家小組，協助政府更全面掌握有關發展電商的市場情況和業界反饋。小組有七名成員，包括四位立法會議員分別是易志明、邵家輝、陳祖恒和黃英豪，及來自商界的蔡志輝、李基銓和林宣武。