不敵電商平台　內地今年逾20家老牌百貨公司關閉門店

內媒《潮新聞》13日報道，今年以來全國老牌百貨公司頻頻關閉門店。據不完全統計，年內已有20餘家百貨公司門店因物業租約到期、經營不善、經營策略調整等原因宣告停業。



開業12年的廣州天河城百貨東圃店日前發出停業通知，將於2023年12月31日關閉。（微博）

報道指，開業12年的廣州天河城百貨東圃店日前發出停業通知，將於2023年12月31日關閉。就在本月初（12月1日），開業15年的杭州老牌百貨公司解百新元華也正式閉店。此外，上海置地廣場商廈、新世界百貨燕郊店、深圳國貿天虹商場等老牌百貨業都在今年紛紛離場。

報道指，在今年以來消費市場回暖的情況下，百貨業整體恢復力度仍然較弱。國家統計局數據顯示，今年前三季度，中國社會消費品零售總額342107億元人民幣，同比增長6.8%。其中百貨店零售額同比增長7.7%，表現尚可。但同一時期，全國網上零售額的增幅卻達到了11.6%。

在今年以來消費市場回暖的情況下，百貨業整體恢復力度仍然較弱。（網絡圖片）

11月9日，中國百貨商業協會發布的「大型百貨零售企業指數」顯示，無論是營收指數還是淨利指數，同比、環比均有明顯下降，大部分企業情況不容樂觀。

報道引述業內人士意見稱，電商平台突破了時間、空間限制，輕鬆搭建24小時營業的「萬貨商場」。實體百貨已經很難做到更全、更快、更便宜，但可以深耕場景化體驗，為消費者帶來線下特有的驚喜。同時加強數字化建設，「揚長補短」激活新增長動能。