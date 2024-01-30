林新強：有無像《逃學威龍》派臥底入學校打擊黑社會？蕭澤頤咁答

立法會一個會議上，法律界立法會議員林新強問，警方會否好像《逃學威龍》一樣，派臥底入學校打擊三合會活動。警務處處長蕭澤頤回應說，去年有3,041宗青少年罪案，較過去10年平均數下跌12%，政府做了很多教材給學校播放，強調青少年教育要「由細做、持續做、一齊做」，未有回應有沒有派臥底入學校。



蕭澤頤又指，去年共錄得約9.2萬宗案件，按年增加29%，主要是由於詐騙案的升幅帶動，整體破案率約31%。虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案方面，蕭澤頤指至去年底共有2,636宗報案，涉案金額約16億元。



他在周星馳、周文健主演的《逃學威龍2》。（《逃學威龍2》電影截圖）

去年案件按年增加近30% 主要由詐騙案升幅帶動

蕭澤頤在立法會保安事務委員會上，匯報去年本港治安情況，他指去年警方接獲約有3萬9千多宗詐騙案，佔整體罪案約44%，宗數按年上升43%，當中約七成涉及網上騙案，金額逾90億元。他指出騙案飆升是全球趨勢，在執法方面，去年警方就詐騙案一共拘逾9,000人，按年升超過七成半，其中約6,500人是傀儡戶口的持有人，認為打擊傀儡戶口是打擊詐騙的有效方法。

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案方面，蕭澤頤指警方已接觸2,300個受害人，拘捕69人，凍結2億元。他又指案件複雜，涉案金額約16億元，警方已接觸2,300個受害人，拘捕69人，凍結2億元。他續指，由於案件複雜並涉及大量受害人，未來將會與受害人錄口供，並會審視電子錢包的資金流向，由於涉案人士中有人在逃，警方有需要時會向海外執法機構尋求協助。

去年10月，立法會議員吳傑莊與多名JPEX案苦主召開記者會。（資料圖片/梁鵬威攝）

所謂低風險高回報「係對方低風險高回報」

新民黨立法會議員黎棟國問到，虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，問到如何和證監會合作，看到苗頭時如何制止騙案發生。蕭澤頤指去年已和證監會成立專責工作小組致力加強監管虛擬資產平台，討論和達成共識交換情報，警方亦會根據會方調查結果攔截可疑平台，他又呼籲市民要了解產品的風險，特別提防「低風險高回報」的投資方案，其實「係對方低風險高回報」，不要輕信以意見領袖（KOL）作為招徠的信息，又建議市民善用警方提供的防騙工具。

旅遊業界立法會議員姚栢良指，騙案升幅依然未能遏止，有旅行社反映有假網站及有人受騙，令業界要花費時間處理，問到旅遊業相關的騙案，成功下架需要的時間。蕭澤頤指去年錄得203宗偽冒旅行社網頁騙案，涉及金額1.9億元，未有就個別分類。執法方面，警方有做網上巡邏工作，發現涉及詐騙的廣告會通知廣告商盡快下架廣告。

防騙熱線接獲5.2萬次來電 成功攔截12.9億元騙款

為應對騙案的上升趨勢，警方與重要持份者推出多項打擊騙案的措施，當中「防騙視伏器」及「防騙視伏App」的搜尋器，至今共錄得逾213萬的搜尋次數，預警約36萬次的詐騙和網絡安全風險。警方去年在反詐騙協調中心18222防騙熱線，一共接獲5.2萬次來電，較2022年上升三成七，並成功攔截12.9億元的騙款。