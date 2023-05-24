臥底警揭元朗黑幫　4男聲稱三合會成員　官稱屬傾閒計囚12至13周

警方自2016年派臥底潛伏一年後，大舉掃蕩元朗黑幫，拘捕逾百人，包括綽號「田雞東」的元朗區議員鄧勵東。涉案7男早前經審訊後被裁定「聲稱三合會成員」等罪成，其中鄧勵東等三人早前被判囚11至24星期，其餘4男的案件今（24日）在區域法院判刑法官指4名被告案發時說話屬「傾閒計」性質，另考慮到審訊因疫情有所延誤等，分別判4人囚12及13星期。



案件原有七名被告包括田雞東

7名被告依次為：胡學霖(46歲，綽號「日本仔」)、張銓漢(64歲，綽號「囝囝」)、鄧勵東(64歲，綽號「田雞東」，前元朗區議員)、郭贊財（65歲）、文冠榮（64歲）、黃繹維（57歲）和張允耀（40歲）。

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「田雞東」等早前已判刑

7名被告共被控12項控罪，指他們於2016年11月21日，至2017年6月15日期間，在元朗合益中心地庫「銀湖芬蘭浴室」，自稱三合會成員或幹事，及以三合會成員身份行事。他們今被裁定其中10罪罪成，涉及自稱三合會成員或幹事的控罪。其中胡學霖囚24星期、張銓漢囚22星期、鄧勵東囚11星期。

4被告捐錢及做義工未達減刑程度

法官判刑時指，今日判刑的4名被告，案發時只是在「傾閒計」，與早前被判的3名被告一樣，同以13星期為量刑起點。其中被告張允耀在犯本案時，剛因同一控罪被判社會服務令不久，屬於加刑因素，加刑1星期。雖然4人分別曾捐錢及進行義工服務，但未達到減刑程度，僅能因新冠疫情對審訊延誤的影響，考慮到期間各被告須承受心理壓力，酌情扣減1星期，即最後判郭、文和黃囚12星期，張則判囚13星期。

臥底警潛芬蘭浴室蒐證

案情指警方派出臥底警員到該芬蘭浴室工作一年，期間曾見過眾被告到訪，臥底警工作聽他們聊天，發現有被告提及是「勝和」的人，亦有人說過：「攪寸哥即係攪我地勝和。」等話，同場並有人和應。

案件編號：DCCC 140、620/2019