距離國慶尚餘8個月　陳國基指示政府部門做好籌備

10月1日就是國慶75周年，政務司司長陳國基今日（1月31日），即國慶前8個月，指示決策局和部門做好籌備工作。



陳國基今日出席由政務司副司長卓永興主持的「地區治理專組」第三次會議，表示：「今年是中華人民共和國成立七十五周年，各決策局和部門務須同心協力，全方位做好國慶籌備工作，籌劃豐富多元的慶祝活動，在全港營造熱烈國慶氛圍，厚植愛國主義情懷。」

路政署將改善天橋、隧道等設施

早前「地區治理領導委員會」提出兩項議題，包括提升市民步行體驗和改善公共屋邨環境，今日「專組」會議亦有討論實施細節。

在提升市民步行體驗方面，路政署會選定行人天橋或隧道進行翻新和美化工程，包括加建無障礙設施、升級扶手和照明等安全設備等，締造與周邊環境相融的街道景觀。路政署同時會在合適地點增設可讓市民坐下稍為歇息的欄杆，目標在今年年中之前展開工作。

房署分階段改善公共屋邨設施

至於改善公共屋邨環境，房屋署在今年首季分階段為轄下15條公共屋邨推行屋邨環境改善工程。工程將因應屋邨的特性進行提升或改善，以期為居民營造舒適居住環境及促進鄰里互動。另外房屋署亦會與其他部門合作，改善公共屋邨周邊環境和政府設施。

「地區治理領導委員會」早前亦提出5個地區議題，今日「專組」亦審視了工作進度，包括擴大課後託管、加強長者社區支援、全城滅鼠、全面打擊罪案以及改善行人設施。