衞生黑點｜卓永興：逾8成情況有改善適合移除名單　去年底KPI達標

由政務司副司長卓永興帶領的地區事項統籌工作組，正積極打擊衞生黑點。卓永興今（17日）以書面回應立法會議員提問，指去年初推出相關專題網頁後，至今新增32個新舉報地點被納入環境衞生黑點，總數增至738個，去年底檢視各黑點，逾80%已大為改善適合移除，已達去年底移除75%的績效指標（KPI）。



卓永興表示，地區事項統籌工作組2022年8月中起展開「政府打擊衞生黑點計劃」，去年1月推出計劃專題網頁，供市民比對成效及提出意見。他指截至今年1月，網頁瀏覽數達2.49萬次，收集近1,560個市民意見。

卓稱，網頁開立至今，已有32個新舉報地點被納入衞生黑點，令衞生黑點清單由一開始663個增至738個，當中以大埔區最多，達135個；其次是九龍城區及中西區，合別有91及66個。

他續稱，絕大部分的衞生黑點的情況都有所改善，網頁收集意見宗數也由剛開始首三個月平均每月超過240宗，減至最近三個月平均約70宗。據各個部門去年12月的檢視結果，超過80%衞生情況已經大為改善，適合從黑點名單中移除，達到施政報告訂立在去年底前消除75%黑點的KPI。

卓永興。（資料圖片）

卓永興說，雖然該些黑點環境衞生情況已有顯著的改善，但現階段不打算移除任何衞生黑點，各部門仍須繼續努力密切留意這些地點的衞生情況。

至於招牌方面，他指去年1月至11月底共有1,780個危險/棄置招牌被拆除或修葺；政府正建議提高亂拋垃圾、阻街等定額罰款金額，會在聆聽第二階段諮詢意見後，敲定最終建議。