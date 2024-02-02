報道指三跑工程延後至2025年底完成　運輸局：「指控」毫無根據

有報道指機場第三跑道整個系統將會延後至2025年底落成，運輸及物流局今晚（2日）予以否認，指三跑工程「絕不存在延誤」，又稱任何有關「指控」均毫無根據。



機場管理局表示，系統的各項工作正穩步推進，將按計劃按時完成，目標於2024年完成三跑道系統建造工程，三條跑道投入運作。



▼2022年11月25日 機場第三跑道正式啟用▼



+ 20

彭博引述消息人士報道，原本今年年底完成的機場三跑工程會延期至2025年底，因部份第二航廈的工程在2026年之前未能如期完成。報道又稱機管局沒有公布延期，但已經與少數主要持份者溝通。

運輸及物流局表示，機管局正按計劃全速推進三跑道系統項目，2024年完成所有大樓及基礎建設工程及投入運作的目標清晰。又補充指機管局將會因應客運需求，循序分階段啓用相關客運設施。

▼機場第三跑道2022年7月8日啟用▼



+ 14

機場管理局表示，三跑道系統項目包括建造第三跑道、擴建二號客運大樓、興建T2客運廊、重新配置中跑道及建造機場配套基礎建設、公共設施及設備。三跑道已於2022年11月正式啟用，而中跑道的重新配置工作正按計劃進行中。

機管局指，疫情時透過落實多項進度監控及加強措施，系統的各項工作正穩步推進，將按計劃按時完成，目標於2024年完成三跑道系統建造工程，三條跑道投入運作。

局方表示，香港國際機場客運量回復到疫情前水平80%，預期將於2024年年底完全恢復至疫情前水平，約7,000萬人次。一號客運大樓的現有設施可每年接待多達8,000萬人次，機管局將以靈活的策略，分階段啟用三跑道系統的客運設施，以配合疫情後航空交通復甦的進度和目前的旅客需求。